Chris Evans si è sposato, le nozze segrete e intime con la fidanzata Alba Baptista Chris Evans, star del film Marvel Capitan America, sarebbe convolato segretamente a nozze con Alba Baptista. Una cerimonia lontana dai riflettori, alla quale hanno partecipato parenti e gli amici più stretti. I due sono da una coppia da circa un anno.

A cura di Elisabetta Murina

Chris Evans si è sposato. La star di Capitan America è convolata a nozze segretamente con la compagna Alba Baptista. Una cerimonia intima che, stando a quanto riporta Page Six, si è tenuta a Boston nella loro casa. Le prime indiscrezioni sulla loro relazione sono circolate lo scorso novembre, ma i due sono usciti allo scoperto a gennaio.

Le nozze di Chris Evans e Alba Baptista

Chris Evans e Alba Baptista hanno sempre cercato di proteggere la loro relazione dai riflettori e così è stato anche per il loro grande giorno. Stando a quanto riporta Page Six, i due attori sarebbero convolati a nozze in gran segreto, con una cerimonia che si è tenuta nella loro casa di Boston, in Massachusetts. Presenti pochi e intimi ospiti: oltre ai familiari degli sposi, anche alcuni co protagonisti Marvel, colleghi di Evans, come Robert Downey Jr, Chris Hemsworth e Jeremy Renner. Nessuna foto o video ufficiale dell'evento è finora trapelata sui social, segno della voglia di riservatezza da parte dei diretti interessati, che pare abbiano chiesto agli invitati di lasciare i cellulari prima di accedere all'evento.

La storia d'amore tra Chris Evans e Alba

Le prime voci sulla frequentazione tra i due erano iniziate a circolare oltre un anno fa, ma sono diventate più concrete lo scorso novembre. Una fonte vicina a People ha confermato la loro relazione, facendo sapere che l'attore Marvel era innamorato e non è mai stato così felice. Alba Baptista è la donna che ha conquistato il cuore di Chris Evans: ha 26 anni ed è un'attrice, ha recitato nella serie Netflix Warrior Nun, oltre che nel film "Mrs Harris Goes to Paris". Lo scorso anno ha vinto anche il premio Shooting Star al Festival del cinema di Berlino. Evans pensa già a costruire una famiglia ed è uno dei suoi desideri: "È una cosa che voglio assolutamente. Ma non aspettatevi che ne parli molto quando succederà".