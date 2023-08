Coppia di fidanzati annuncia le nozze come se fosse un post di Fabrizio Romano: “Here we go!” Una coppia di fidanzati indiani ha deciso di annunciare le loro nozze come se fosse un post su Instagram di Fabrizio Romano, il più influente esperto di calciomercato al mondo.

"Here we go: Anandhu pronto a firmare il contratto con Anjali per tutta la vita". L'amore ha tante forme per manifestarsi e può prendere ispirazione da un'altra grandissima passione, quella per il calcio. E allora ecco che una coppia di fidanzati indiani ha deciso di annunciare le loro nozze come se fosse un post su Instagram di Fabrizio Romano, il re del calciomercato mondiale, copiandogli anche il tormentone: Here we Go! L'operatore di mercato napoletano è diventato famoso proprio per questa frase, utilizzata per annunciare la definizione e l'ufficialità del passaggio di casacca di un calciatore.

La notizia finta per annunciare le nozze

Così, la coppia di fidanzati – Anandhu e Anjali – ha preso questa espressione e l'ha adattata stampando questo post immaginario di Fabrizio Romano, che questa volta non riguardava il trasferimento di Gabri Veiga dal Celta al Al-Ahli o di Romelu Lukaku alla Roma, ma l'inizio di una nuova vita insieme dei due. Ovviamente, questa notizia oltre a suscitare tanta gioia tra gli amici più stretti è subito diventata virale.

Fabrizio Romano è il più influente al mondo

Fabrizio Romano ha l'account X (ex Twitter) più influente al mondo. Il giornalista sportivo è al primo posto per interazioni sul social network di proprietà di Elon Musk. Oltre quattro miliardi di interazioni (e più), numeri impressionanti che fanno di lui il migliore sulla piattaforma. Numeri che riescono a fare meglio addirittura dello stesso Elon Musk. Anche per questo non deve sorprendere che una coppia di fidanzati dall'India abbia deciso di annunciare il loro matrimonio imitando lo stile di comunicazione dell'esperto di calciomercato. La speranza, a differenza di quanto sempre più spesso accade in questo mondo, è che il loro amore possa rappresentare una cosa che non esiste più nel calcio: una bandiera. Cioè: per tutta la vita.