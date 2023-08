Fabrizio Corona smentisce le presunte nozze con Giacomo Urtis: “Per oggi ci accontentiamo di ridere” Fabrizio Corona ha parlato su Instagram della presunta proposta di matrimonio che avrebbe fatto a Giacomo Urtis. L’ex paparazzo, quindi, ha smentito ironicamente quanto detto dal chirurgo dei vip che, in più occasioni, aveva sottolineato l’intimità del loro legame.

A cura di Ilaria Costabile

È notizia di Dagospia quella delle presunte nozze tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona. Il chirurgo dei vip aveva già dichiarato in passato di avere dei rapporti piuttosto intimi con il re dei paparazzi, ma stavolta, secondo quanto riportato dalla testata di Roberto D'Agostino, il loro legame sarebbe diventato qualcosa in più. In risposta a queste dichiarazioni è intervenuto proprio il diretto interessato che, però, ha smentito quanto dichiarato dall'ex gieffino.

Le parole di Fabrizio Corona

Urtis aveva confidato alla testata di aver ricevuto una proposta di matrimonio dal paparazzo e di essere innamorato di lui: "Spero non lo faccia solo per business" aveva aggiunto, sottolineando quanto fosse importante e intenso il loro legame. In queste ore, però, Corona ha invece smentito su Instagram queste dichiarazioni, servendosi di un lungo elenco di cose che in vista del matrimonio avrebbero voluto e che, ovviamente, hanno un sapore del tutto ironico:

Sì, ok vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero. Poi vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona zombie. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando reato.

Giacomo Urtis e il legame con Fabrizio Corona

Da parte del chirurgo dei vip, al momento, nessuna replica. Nel frattempo su Dagospia erano comparse anche delle foto che ritraevano i due in sella ad una moto sfrecciare a tutta velocità in Sardegna, dove si erano ritrovati nel corso di queste vacanze. I due, ad ogni modo, hanno sempre frequentato gli stessi ambienti, ma Corona sarebbe attualmente fidanzato con la modella Sara Barbieri, ormai anche in maniera piuttosto stabile. Urtis, dal canto suo, non ha mai smesso di raccontare, sia nella casa del Grande Fratello, che durante l'intervista con Francesca Fagnani di aver avuto incontri anche piuttosto ravvicinati con Corona che, in quell'occasione, aveva assecondato quanto detto dall'ex gieffino.