Giacomo Urtis aggredito da una donna in discoteca: “Mi ha tirato i capelli perché gelosa” Giacomo Urtis denuncia di essere stato aggredito durante una serata trascorsa all’interno di una discoteca della Costa Smeralda, in Sardegna. “Una donna mi ha tirato i capelli, poi parliamo tanto di solidarietà femminile”, racconta il celebre chirurgo dei vip.

A cura di Stefania Rocco

Giacomo Urtis ha denunciato di esser stato aggredito da una donna durante una serata trascorsa in una discoteca della Costa Smeralda, in Sardegna, località scelta per le sue vacanze estive. Il celebre chirurgo dei vip sostiene che la lite sia cominciata come un alterco e successivamente degenerata per motivi di gelosia. A scatenare la furia culminata nell'aggressione fisica, la vicinanza tra Urtis e un uomo che sarebbe arrivato nel locale in compagnia di un’altra donna, la stessa che avrebbe successivamente aggredito Giacomo. L'episodio è stato raccontato sui social da alcuni dei presenti.

La denuncia di Giacomo Urtis

“Botoxini, come avete saputo ieri ho litigato con una perché parlavo con un ragazzo. Anzi, con più ragazzi, ma in particolare c’è stato uno a cui era interessata una tizia”, ha raccontato Urtis ai suoi followers su Instagram. La story è stata realizzata mentre il chirurgo si faceva sistemare le extension strappategli durante la rissa dal suo parrucchiere di fiducia. “Questa si è ingelosita e mi ha tirato i capelli. Quindi niente, sono venuto qua a farmi sistemare le extension. Si parla tanto di solidarietà femminile, ma io che non litigo mai con nessuno mi ritrovo che da quando ho i capelli lunghi litigo con le tipe per i ragazzi. Veramente robe da pazzi. Non capisco le gelosie per i tipi, tanto se uno non ti vuole non ti vuole”, ha concluso Urtis.

Chi sarebbe la donna che ha aggredito Giacomo Urtis

Secondo quanto aggiunto da Amedeo Venza, esperto di gossip popolare soprattutto su Instagram, ad avere aggredito Giacomo Urtis sarebbe stata un’imprenditrice milanese. La donna in questione – una vecchia conoscenza del chirurgo, pare – sarebbe arrivata nel locale in cui è scoppiata la rissa accompagnata da un uomo, lo stesso che si sarebbe successivamente avvicinato a Urtis.