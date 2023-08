Giacomo Urtis dice che sposerà Fabrizio Corona: “Sono innamorato, spero non lo faccia per business” Stando al racconto pubblicato da Dagospia, i due avrebbero persino già fissato la data delle celebrazioni per il prossimo anno. “Io sono innamorato, spero che lui non lo faccia per business…”, ha fatto sapere Giacomo alla domanda se il loro sia vero amore.

A cura di Giulia Turco

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona si sposano, almeno stando ai racconti del chirurgo dei vip. Dopo aver rivelato, ospite di Francesca Fagnani, del legame intimo con l’ex paparazzo per il quale nutre da sempre un affetto speciale, Giacomo Urtis ora si sbilancia confidando a Dagospia di aver ricevuto da lui una proposta di matrimonio.

L’ipotesi nozze tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis

Il gossip di fine estate arriva dalla Costa Smeralda, dove il chirurgo e l’ex paparazzo stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza. È proprio qui che, ad un reporter di Dagospia, Urtis avrebbe confermato di aver ricevuto una proposta di nozze da Corona, conoscenza di vecchia data che il chirurgo ed ex gieffino non ha mai smesso di frequentare nell’ambiente milanese. Stando al racconto pubblicato su Dagospia, i due avrebbero persino già fissato la data delle celebrazioni per il prossimo anno. “Io sono innamorato, spero che lui non lo faccia per business…”, ha fatto sapere Giacomo alla domanda se il loro sia vero amore. A conferma del suo legame con Corona, spuntano le immagini di loro due, affilatissimi, in sella ad uno scooter, che sgommano per le strade della Costa Smeralda avvinghiati uno all’altro. Attualmente, Corona risulta essere felicemente fidanzato con la modella Sara Barbieri, anche lei tra le conoscenze di Urtis.

(Giacomo Urtis e Fabrizio Corona in sella ad uno scooter in Sardegna, foto Dagospia)

Le rivelazioni intime di Urtis su Fabrizio Corona

Lo scorso marzo Giacomo Urtis aveva parlato del suo rapporto con Fabrizio Corona rivelando dettagli inediti nella sua intervista a Francesca Fagnani. “Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. Se c’è stato un rapporto d’amore fisico? Può essere che qualche volta ci fosse dell’intimità”, aveva ammesso alla giornalista confermando di essere stato quanto meno invaghito sentimentalmente dell’ex paparazzo. “Se era corrisposto? Ti dirò di sì, era un ibrido tra amore e amicizia”. La prima volta che aveva parlato del loro legame però risale al 2022, periodo in cui Urtis raccontava di aver avuto un legame speciale con un uomo dello spettacolo: “Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro due”. Ai tempi Corona non aveva affatto smentito certe rivelazioni, anzi pubblicando alcune storie social, forse ironiche, a conferma delle sue parole: “Amore mio, grande unico e solo. Era un nostro segreto”.