Fabrizio Corona alla prima puntata di Belve su Rai2 Nella nuova edizione di Belve, nel corso della prima puntata, a sedersi sullo sgabello di fronte a Francesca Fagnani sarà uno dei personaggi più controversi del mondo dello spettacolo: Fabrizio Corona, come anticipato da Davide Maggio.

A cura di Ilaria Costabile

Fabrizio Corona sarà uno degli ospiti della prima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che tornerà in prima serata su Rai2 il prossimo 26 settembre, come anticipato da Davide Maggio. Chi, più dell'ex re dei paparazzi, può definirsi una "belva", nell'accezione che la giornalista ha voluto dare al suo programma, quella di un personaggio che possa raccontare un vissuto che vada fuori dall'ordinario.

La prima intervista della nuova stagione

Un'intervista, quella a Fabrizio Corona, che avrà non pochi spunti di conversazione, scavando nel passato e analizzando presente, considerando che su quello sgabello si è seduta anche l'ex moglie del noto volto dello spettacolo, ovvero Nina Moric. Un uomo addentro allo showbusiness e che negli anni ha fatto parlare di sé, per i più svariati motivi, spesse volte al limite con la legalità, che lo hanno reso un personaggio piuttosto controverso. Non mancheranno, quindi, gli argomenti da affrontare e, forse, qualche altarino da scoprire, come d'altra parte Corona si appresta a fare quotidianamente attraverso i suoi social, dove è solito annunciare scoop riguardanti personalità chiacchierate di tv et similia.

Le critiche di Fabrizio Corona a Belve

Eppure, durante la scorsa edizione del programma, Corona vi si era scagliato contro definendolo: "tv fatta male, cabaret, non giornalismo". Anche perché, proprio durante una delle interviste tenute da Francesca Fagnani, quella a Giacomo Urtis, il chirurgo aveva dichiarato di essere stato in intimità con Corona, suscitando un moto di fastidio nell'ex paparazzo che aveva controbattuto, con ironia, alludendo al fatto che l'ex gieffino avrebbe dovuto tenere tutto per sé. Pare, quindi, che qualcosa sia cambiato e lo sgabello offertogli dalla giornalista romana non sia più così riprovevole ma, anzi, meriti una chance per potersi raccontare.