Fabrizio Corona conferma la storia con Giacomo Urtis dopo lo scoop al Gf Vip: “Era un segreto” Fabrizio Corona pubblica una storia in cui, con ironia e tempismo perfetto, si infila nel racconto di Giacomo Urtis, che al GF Vip ha tracciato l’identikit del vip con cui avrebbe avuto un rapporto a tre insieme alla moglie.

A cura di Andrea Parrella

"Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro due". Il racconto di Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip suol rapporto a tre con un noto personaggio del mondo dello spettacolo e consorte ha inevitabilmente sollecitato una caccia al nome. In cima alla lista degli indiziati, da subito, ci è finito Fabrizio Corona, che risponde alla perfezione all'identikit riportato da Urtis a Sophie Codegoni, con il dettaglio dei precedenti in carcere che lascia poco spazio alle interpretazioni.

Fabrizio Corona si prende la scena con il suo post ironico

A distanza di poche ore è stato lo stesso Corona a confermare, in un certo senso, le ricostruzioni che portavano a lui. A una foto pubblicata su Instagram che lo vede in foto abbracciato a Urtis, Fabrizio Corona ha aggiunto una didascalia piuttosto eloquente: "Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!". Il tono ironico si percepisce a chilometri di distanza e le tempistiche di pubblicazione della storia confermano se non altro la capacità di Corona di stare sul pezzo ed essere king maker di questa vicenda. Vero o meno che sia il suo ruolo, chiunque vorrà indagare su questa vicenda dovrà passare da lui.

Cosa ha raccontato Giacomo Urtis

Ma cosa ha raccontato Giacomo Urtis nella casa di così scabroso? Il chirurgo, nella casa del Grande Fratello Vip per il secondo anno consecutivo, ha raccontato a Sophie Codegoni di una storia di letto con un uomo noto del mondo dello spettacolo, senza rivelare chiaramente il nome. "Lui non ne ha mai fatto mistero", assicura Urtis. "Vivevo in Sardegna e non conoscevo nessuno. Mi ha presentato tutti lui… Mi diceva di andare a vivere da lui. Ci siamo conosciuti in aeroporto. Ho visto un braccio tutuato, pieno di gioielli, mi sono girato e ho detto ‘Piacere Giacomo', e lui ‘Piacere Fa…". Dettaglio, quest'ultimo, che aggiunge un tassello in più all'identikit di Corona. "Lui dice sempre di adorarti infatti!", commenta stupita Sophie. "Quando venivi a cena lì infatti vedevo che vi baciavate, ma sai noi ci salutiamo tutti baciandoci in bocca, non pensavo…".

Il rapporto tra Nina Moric e Giacomo Urtis

Giacomo Urtis, d'altronde, è da tempo una pedina dell'entourage di Fabrizio Corona e non è casuale il suo rapporto di amore-odio con Nina Moric, sulla quale il chirurgo è più volte intervenuto e con la quale ha avuto un fitto rappoto, prima degli screzi dello scorso anno, quando c'era stato un botta-risposta tra i due nelle settimane in cui si parlava molto di Fabrizio Corona e delle sue condizioni di salute dopo l'ennesimo problema con la giustizia.