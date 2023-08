Lukaku alla Roma, trovato l’accordo con il Chelsea: cosa manca per la chiusura dell’operazione Romelu Lukaku è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore della Roma: trovato l’accordo sulle cifre con il Chelsea per il prestito. Ora manca solo un ultimo tassello per far diventare il trasferimento realtà.

A cura di Michele Mazzeo

La Roma si appresta ad abbracciare il suo nuovo centravanti. I giallorossi, dopo una serrata trattativa, sono riusciti a raggiungere un'intesa con il Chelsea per il prestito di Romelu Lukaku: la formula è quella del prestito secco oneroso con i capitolini che dovranno versare nelle casse dei londinesi circa 5 milioni di euro che potrebbero aumentare nel caso si raggiungessero determinati obiettivi. Il belga è dunque vicinissimo a diventare un nuovo calciatore della Roma ma, affinché ciò avvenga, manca ancora un ultimo tassello da mettere a posto.

La dirigenza giallorossa sta infatti trattando ora con l'entourage del 30enne di Anversa per quanto riguarda lo stipendio che andrà a percepire in questa stagione dato che i Blues non hanno nessuna intenzione di contribuire, nemmeno con una piccola percentuale, al pagamento dell'ingaggio. Romelu Lukaku ha già abbassato le sue pretese rispetto ai 12 milioni di euro netti che guadagnerebbe restando in Inghilterra (stessa cifra che avrebbe guadagnato alla Juventus qualora lo scambio con Dusan Vlahovic fosse andato in porto), ma per questione di bilancio la Roma non può spingersi oltre i 7,5 milioni di euro.

Il belga dovrà ridursi l’ingaggio per indossare la maglia giallorossa.

Solo la volontà del calciatore di tornare in Serie A vestendo la maglia giallorossa dunque può far sì che il trasferimento abbia esito positivo. E, a riguardo, le sensazioni che trapelano da fonti vicine alla dirigenza giallorossa lasciano trasparire un certo ottimismo. Nel momento in cui Big Rom darà il suo ok quindi i tifosi giallorossi e José Mourinho potranno esultare per quello che sarebbe (il condizionale è ancora d'obbligo) uno dei colpi più sensazioni di questa sessione di calciomercato fatta più di affari saltati che di colpi sensazionali.