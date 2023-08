Daniele De Bosis: “Dopo Temptation Island mi è caduto il mondo addosso, ora mi sto riprendendo” Daniele De Bosis racconta come ha vissuti i due mesi dopo la fine di Temptation Island, da cui è uscito separato dalla fidanzata Vittoria Egidi. “Mi è crollato il modo addosso, ma ora mi sto riprendendo bene”, ha scritto in un lungo post sui social. I due oggi non sono più una coppia.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la fine di Temptation Island, Daniele De Bosis non è stato bene. La storia con la fidanzata Vittoria Egidi è arrivata al capolinea nel programma, quando al falò di confronto ha deciso di non perdonarla per il tradimento con il single Edoardo. Oggi, a distanza di due mesi, il ragazzo ha raccontato sui social di sentirsi meglio e di aver lasciato il peggio alle spalle.

Il messaggio di Daniele dopo Temptation Island

"Appena tornato dal programma non sono stato bene lo devo ammettere, mi è letteralmente crollato il mondo addosso", ha esordito Daniele in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui racconta come ha affrontato i due mesi dopo la fine di Temptation Island. Una delusione, quella ricevuta dalla fidanzata, che non avrebbe mai immaginato: "Mai mi sarei aspettato che potesse finire la mia relazione in questo modo così freddo senza aver ricevuto un abbraccio o comunque un po’ di umiltà".

Oggi, racconta, si sta "riprendendo bene" e cerca di guardare al passato focalizzandosi non soltanto sulle cose belle vissute insieme a Vittoria, ma anche su quelle brutte. "Oggi sto bene ma non un finto bene- continua Daniele- quello durante una serata o quando sto in compagnia. ma lo stare bene “vero” anche a casa da solo a vedere un film senza l’ansia che attraversa il corpo".

Il percorso di Daniele e Vittoria a Temptation Island

Daniele De Bosis e Vittoria Egidi dopo Temptation Island

Durante il falò di confronto a Temptation Island, Vittoria aveva ammesso le sue colpe confessando di essersi avvicinata al single Edoardo. Daniele invece, pur avendo creato un certo feeling con la single Benedetta, non si era mai spinto con lei fino al bacio. I due erano usciti separati dal programma e avevano messo fine alla loro storia d'amore. Se Vittoria si era più volte scusata rimarcando i suoi errori, Daniele era rimasto fermo nelle sua decisione, raccontando a Filippo Bisciglia di aver sofferto molto per come sono andate le cose.