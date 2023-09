Giulia Penna si è sposata, le nozze con Yuri dopo 16 anni d’amore: “Tutto come lo immaginavo” Giulia Penna, influencer da oltre un milione di follower, si è sposata con il fidanzato Yuri dopo 16 anni d’amore. La cerimonia si è svolta il 16 settembre nella Basilica di Santa Sabina a Roma, alla presenza di amici e parenti. “Sono così felice. È stato tutto come lo immaginavo”, ha poi scritto nel condividere gli scatti.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Penna si è sposata. L'influencer e cantante, seguita da più di un milione di follower sui social, è convolata a nozze con il fidanzato Yuri dopo 16 anni di amore, vissuti per lo più lontano dai gossip e dalle indiscrezioni. La cerimonia si è svolta sabato 16 settembre, nella Basilica di Santa Sabina a Roma, alla presenza di amici e parenti. A luglio aveva condiviso sui social il momento della prova dell'abito per il grande giorno, in atelier con la mamma.

Le nozze di Giulia Penna

Come mostrano i video e le foto condivise su Instagram, il matrimonio è stato esattamente come la sposa lo pensava da tempo, con la persona che le sta accanto da 16 anni. "Sono così felice. È stato tutto come lo immaginavo, nella mia città Roma, alla luce del tramonto e a quella del sole che è uscito dopo la pioggia…", ha scritto Giulia Penna ad accompagnare alcuni momenti del suo grande giorno. La celebrazione si è svolta presso la Basilica di Santa Sabina, nella Capitale, mentre il ricevimento ha avuto luogo nello storico Borgo della Merluzza. Balli scatenati, taglio della torta a più piani, tanto divertimento ma anche momenti ricchi di emozione: tutto questo, come si vede in alcuni scatti, è stato il matrimonio di Giulia Penna e Yuri.

La storia d'amore con il fidanzato Yuri

Giulia Penna è fidanzata con Yuri da 16 anni. Una lunga storia d'amore la loro, nata durante l'adolescenza e mai interrotta, che l'influencer ha sempre cercato di proteggere dagli occhi indiscreti dei social. "E noi? Sempre gli stessi con gli occhi pieni di gioia!", ha scritto ad accompagnare le foto del matrimonio, le rare insieme su Instagram. E anche la proposta di matrimonio è stata tenuta piuttosto nascosta, tanto che la sposa l'ha resa nota solo poco dopo la pubblicazione del video del brano Due notti a Barcellona, che racconta il suo addio al nubilato. Poi, sempre sui social, ha pubblicato alcuni scatti in atelier insieme alla mamma, condividendo con i follower l'emozione per la scelta dell'abito da usare nel grande giorno.