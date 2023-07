Giulia Penna sposerà il fidanzato storico: l’annuncio in lacrime durante la prova dell’abito Giulia Penna sposerà il fidanzato storico con il quale vive una storia d’amore da 16 anni. Con un video condiviso su Instagram ha annunciato che le nozze si terranno a settembre: le immagini la ritraggono in un atelier, in lacrime, durante la prova dell’abito.

A cura di Gaia Martino

La cantante e influencer 31enne, Giulia Penna, si sposa. Con un post su Instagram nel quale mostra la prova dell'abito, ha annunciato di essere pronta per il matrimonio con il fidanzato storico, con il quale vive una storia d'amore da 16 anni. Due giorni fa ha lanciato il singolo "Due notti a Barcellona" nel quale racconta il suo addio al nubilato, nelle ultime ore ha reso pubbliche le immagini di lei in un atelier con i genitori in lacrime: "La gioia negli occhi dei miei genitori è qualcosa d’indescrivibile".

L'annuncio di Giulia Penna futura sposa

Sta vivendo momenti di forti emozioni Giulia Penna prossima a giurare amore eterno al fidanzato storico con il quale vive una storia d'amore da 16 anni. Dopo il lancio del singolo "Due notti a Barcellona", la cantante e influencer ha condiviso con i followers i momenti trascorsi con i genitori in un atelier. Con la loro presenza ha fatto la prova dell'abito da sposa che indosserà, stando alle sue parole, il prossimo settembre. "Dicono che l’abito giusto si senta, non ci credevo e invece è proprio vero! La gioia negli occhi dei miei genitori è qualcosa d’indescrivibile. Ah ovviamente l’abito che ho scelto non è quello nel video! Fino a settembre c’ho tempo de magnamme un sacco de carbonare tanto poi riprendiamo le misure una settimana prima" sono le parole scritte nella didascalia del video con i momenti più salienti dell'emozionante giornata.

La relazione con il compagno resa pubblica solo ora

Con l'uscita del nuovo singolo Giulia Penna ha annunciato di essere pronta a convolare a nozze con il suo compagno storico con il quale è fidanzata da 16 anni. L'influencer fino ad ora non aveva mai reso pubblica la relazione: Leggo.it fa sapere che il nome dell'uomo misterioso è Igor, ma sul suo conto non si sa nulla se non che avrebbe scelto di restare sconosciuto al mondo del gossip. Si sarebbero conosciuti tra i banchi di scuola e 16 anni dopo sono pronti a giurarsi amore eterno.