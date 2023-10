Deva Cassel e Soul Nanni stanno insieme, la conferma con la prima foto di coppia: “È vero” Deva Cassel ufficializza la relazione con Saul Nanni attraverso Instagram: “It’s true” ha scritto a corredo della prima foto di coppia resa pubblica. La relazione sarebbe nata recentemente, sul set de Il Gattopardo.

A cura di Gaia Martino

Deva Cassel, l'attrice e modella figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, con un post su Instagram ha ufficializzato la storia d'amore con Saul Nanni. "It's true" ha scritto a corredo di due foto che li ritraggono insieme su una barca. Dopo mesi di rumors nati in seguito ad una foto condivisa da lui lo scorso 12 ottobre, arriva la conferma da parte dei diretti interessati. È dunque l'attore il nuovo fidanzato della figlia d'arte dopo la relazione con Luca Salandra.

La foto di Deva Cassel e Saul Nanni

"It's true" con un cuore recita la didascalia dell'ultimo post condiviso da Deva Cassel nelle ultime ore. Al suo fianco nell'immagine c'è Saul Nanni, attore 24enne protagonista del film Netflix Sotto il sole di Riccione.

La loro sarebbe una relazione "neonata", nata sul set de Il Gattopardo, la serie tv targata Netflix, stando a quanto rivela VanityFair.it, nella quale Deva Cassel interpreta Angelica, mentre Nanni veste i panni di Tancredi. I due, nella serie dedicata al famoso romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sarebbero destinati in matrimonio per salvare la famiglia. La finzione così potrebbe averli fatti innamorare. La figlia d'arte avrebbe chiuso da poco la relazione con Luca Salandra.

Chi è Soul Nanni

Saul Nanni, nato a Bologna nel 1999, è un attore che a piccoli passi si sta facendo spazio nel cinema italiano. Il debutto è arrivato con Disney Channel tra il 2015 e il 2016, ha recitato il ruolo di Christian in "Alex & Co". Ha poi lavorato nella fiction Non dirlo al mio capo, al fianco di Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, poi al film Come diventare grande nonostante i genitori. Dopo Sotto il sole di Riccione (nel 2020) ha recitato in Love & Gelato, film del 2022, e nello stesso anno è comparso nel thriller Io sono l'abisso di Donato Carrisi. Recita ne Il Gattopardo, poi in Supersex, la serie Netflix dedicata alla vita di Rocco Siffredi. Lui interpreterà la superstar del porno da giovane.