video suggerito

Quando esce Viola Come Il Mare 2: quante puntate sono e a che ora vederle su Mediaset Infinity Torna Viola come il mare con una seconda stagione. I primi tre episodi della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman saranno disponibili su Mediaset Infinity, in streaming, a partire dal 24 aprile 2024. La messa in onda, su Canale5, partirà da venerdì 3 maggio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Viola come il mare 2, la fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, è in arrivo. I primi tre episodi della serie saranno disponibili, in anteprima, in streaming su Mediaset Infinity da mercoledì 24 aprile 2024, prima della messa in onda su Canale 5 in partenza da venerdì 3 maggio per 6 puntate. Nella seconda stagione proseguiranno i battibecchi tra la protagonista, la giornalista Viola, e Francesco. Stando alle anticipazioni, l'arrivo di un nuovo Pm porterà confusione nei sentimenti di Viola.

A che ora escono le nuove puntate di Viola come il mare 2

Viola come il mare 2 arriva in anteprima per i fan più appassionati che sono in attesa di intrattenersi con la fiction che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. I primi tre episodi della seconda stagione saranno infatti disponibili in streaming sul sito di Mediaset Infinity dalla mezzanotte di mercoledì 24 aprile 2024.

Quante puntate sono e come vederle in streaming su Mediaset Infinity

Le puntate della seconda stagione di Viola come il mare saranno in totale 6 e in ognuna saranno trasmessi due episodi. Sarà possibile vedere i primi tre episodi in anteprima dal 24 aprile prima della messa in onda su Canale5 che partirà dal 3 maggio. A seguito di questa data, le puntate saranno caricate sul sito streaming Mediaset Infinity, ogni settimana, per permettere ai fan della fiction di recuperare gli episodi in qualsiasi momento, ovunque essi si trovino.

Leggi anche Problemi tecnici sulla diretta streaming di Amici: immagini e audio disturbati su Mediaset Infinity

Quando andrà in onda su Canale 5: le anticipazioni

Come già rivelato, la fiction andrà in onda su Canale 5, in prima serata e in prima tv assoluta, da venerdì 3 maggio 2024. Nei nuovi episodi Viola cercherà di fare pace con la sua malattia e nel frattempo dovrà affrontare i battibecchi e gli ostacoli che intralciano il suo rapporto con Francesco. Stando alle anticipazioni, l'arrivo di un nuovo PM porterà confusione nei sentimenti di Viola. La protagonista, inoltre, dovrà affrontare un nuovo capo e nuovi colleghi.