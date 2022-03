Bradley Cooper agli Oscar 2022 con la madre: il red carpet è questione di famiglia Nei momenti importanti, Bradley Cooper vuole sempre sua madre con sé. Era presente anche sul red carpet degli Oscar 2022.

A cura di Giusy Dente

in foto: Bradley Cooper e Gloria Campano agli Oscar 2022

Sul red carpet della 94a edizione degli Academy Awards hanno sfilato tutte le principali celebrities del momento. Grande attenzione c'era per gli attori candidati a vincere la statuetta, che hanno dato il meglio in quanto a stile, per non sfigurare in un giorno così memorabile. Jessica Chastain (che ha trionfato come migliore attrice protagonista) ha fatto centro con un abito di Gucci ricoperto di paillettes, che ha poi sostituito per il party di Vanity Fair che segue la premiazione con uno verde smeraldo della stessa Maison. C'è chi ha puntato sull'originalità piuttosto che l'eleganza, stravolgendo un po' le regole e la tradizione, per esempio Kristen Stewart che ha sfilato in versione rock con blazer, camicia semitrasparente e shorts firmati Chanel. Si è aggiunto alla parata di star degli Oscar 2022 anche Bradley Cooper in dolce compagnia.

Bradley Cooper sfila con la madre Gloria Campano

Bradley Cooper è molto legato a sua madre, Gloria Campano. Nata nel 1957, la giornalista ha oggi 64 anni e in passato è stata anche conduttrice televisiva della NBC. Il legame si è ulteriormente rafforzato in seguito alla prematura scomparsa del padre dell'attore, venuto a mancare nel 2011 dopo aver a lungo combattuto il cancro.

in foto: Bradley Cooper in Gucci

I due erano insieme sul red carpet degli Oscar 2022. Eventi come questo per loro sono questione di famiglia, difatti non è la prima volta che la donna accompagna in figlio in queste occasioni glamour hollywoodiane. Erano insieme anche agli Academy Awards del 2013 e del 2019, ma in quest'ultimo caso con loro due c'era anche Irina Shayk, all'epoca fidanzata con l'attore. Madre e figlio erano in coppia anche alla 25a edizione degli Screen Actors Guild Award: davvero inseparabili!