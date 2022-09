All The beauty and The Bloodshed vince il Leone d’Oro: tutti i premi della Mostra del Cinema di Venezia È giunta al termine, sabato 10 settembre, la 79esima Mostra cinematografica di Venezia. Vince il documentario di Laura Poitras sulla fotografa Nan Goldin, mentre Luca Guadagnino conquista il leone d’argento. Ecco tutti i premi assegnati nelle varie categorie che compongono la kermesse.

A cura di Ilaria Costabile

Si è chiusa sabato 10 settembre la 79esima Mostra d'arte cinematografica di Venezia, ritornata in maniera definitiva ai fasti pre Covid, con un viavai intermittente di attori, registi, fan e appassionati che hanno abitato il Lido in questi undici giorni dedicati alla settima arte. Il red carpet, come di consueto, ha avuto un ruolo fondamentale, vetrina di glamour che ha ospitato grandi e attesissimi divi del cinema e non solo, presenti alla premiére dei film che, pian piano, andranno a popolare le sale internazionali. Anche quest'anno nella sezione dei film in Concorso non sono mancati film italiani, sebbene in leggera minoranza rispetto allo scorso anno, tra i film che hanno riscontrato già un certo consenso da parte della critica c'è stata la pellicola di apertura, White Noise, di Noah Baumbach e anche per il lungometraggio "Argentina, 1985" di Santiago Miltre. Grande attesa anche per titoli come "Blonde" con Ana de Armas nei panni di Marylin Monroe o anche "The Whale" con un intenso e drammatico Brendan Fraser, tra gli italiani grande entusiasmo per il ritorno di Luca Guadagnino con "Bones and All" con l'immancabile Timothée Chalamet e un plauso particolare a "Il signore delle formiche" di Gianni Amelio. Non è mancato un certo entusiasmo anche per i film Fuori Concorso: tra i più attesi c'è stato "Don't worry darling" seconda opera registica di Olivia Wilde con protagonista una pop star dal respiro internazionale come Harry Styles, ma anche "Siccità" di Paolo Virzì ha già ricevuto non pochi consensi. Ecco, quindi, i titoli che hanno conquistato i premi di questa 79esima edizione della kermesse.

I vincitori del Festival di Venezia 2022

Ventitré quest'anno i titoli in lizza per l'ambito Leone d'Oro, assegnato da una giura composta da grandi esponenti della settimana arte, dalla presidente Julianne Moore, allo scrittore nonché premio Nobel per la letteratura nel 2017 Kazuo Ishiguro, con la presenza dell'italiano Leonardo Di Costanzo regista del più recente "Ariaferma", alla Mostra proprio lo scorso anno. Di seguito i premi conferiti dalla giuria:

Leone d'oro al miglior film: All the beauty and The Bloodshed di Laura Poitras

Leone d'argento – Gran premio della giuria: Saint Omer di Alice Diop

Leone d'argento – Premio speciale per la regia: Luca Guadagnino per Bones and All

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: Colin Farrel per The Banshees of Inisherin

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Cate Blanchett per Tàr

Premio speciale della giuria: Khers Nist (No Bears) di Jafar Panahi

Premio per la miglior sceneggiatura: The Banshees of Inisherin

Premio Marcello Mastroianni: Taylor Russel per Bones and All

Premi Orizzonti Venezia 2022

Nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia sono raccolti film, documentari e cortometraggi che sono rappresentativi di nuove forme estetiche, espressive e cinematografiche. La giuria, piuttosto variegata, che ha assegnato i premi è formata dalla presidentessa Isabel Coixet (regista, sceneggiatrice e produttrice spagnola), l'italiana Laura Bispuri (regista), l'americano Antonio Campos (regista, sceneggiatore e produttore), l'algerina Sofia Djama (regista e scrittrice) e infine il critico e programmatore francese Edouard Waintrop.

Premio Orizzonti per il miglior film: World War III di Houman Seyedi

Premio Orizzonti per la migliore regia: Tizza Covi e Raimer Frimmel per il film Vera

Premio Speciale della Giuria Orizzonti: Damnian Kocur con Chleb i sol (Bread and Salt)

Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile: Mohsen Tanabandeh per Jang-e jahani sevom (World War III) di Houman Seyedi

Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile: Vera Gemma per il film Vera

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura: Blanquita di Fernando Guzzoni

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio: Snow in September di

Orizzonti Extra

Premio degli spettatori Armani Beauty: Nezouh di Soudade Kaadan

A cui si aggiungono altre premiazioni collaterali assegnate durante la Biennale, come la sezione Venice Immersive:

Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”: Saint Omer di Alice Diop

Gran Premio della Giuria per la migliore opera VR immersiva: From the main square di Pedro Harres

Miglior esperienza VR: The man who couldn't leave di Singing Chen

Premio speciale della giuria VR: Eggscape di German Heller