I tre abiti da sposa di Federica Pellegrini: festa in tuta, look nero per il tango con Matteo Giunta

A cura di Valeria Paglionico

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono ufficialmente marito e moglie: lo scorso sabato hanno pronunciato il fatidico sì a Venezia durante una spettacolare cerimonia con amici e parenti. I festeggiamenti sono partiti il giorno prima delle nozze con un aperitivo in Laguna, in occasione del quale la nuotatrice è apparsa splendida in pizzo bianco, e sono continuati il sabato prima nella chiesa di San Zaccaria, poi al JW Marriott Venice Resort & Spa. Ad attirare le attenzioni dei media non poteva che essere la Divina, che per il suo grande giorno ha sfoggiato tre diversi look bridal, i primi due tradizionali in total white, il terzo più sensuale in nero: ecco chi ha curato e firmato gli outfit da sposa della campionessa.

Federica Pellegrini, l'arrivo in chiesa con gli occhiali da sole

Per il suo grande giorno Federica Pellegrini si è affidata a Enzo Miccio, il wedding planner che ha curato ogni dettaglio del matrimonio, abiti compresi. Nicole Milano, brand leader nel settore bridal, è quello che ha realizzato per la Divina due diversi abiti bianchi personalizzati.

Il primo abito di Nicole Milano

È stata la stilista Nicole Cavallo a curarne tutti i dettagli, dando vita a dei modelli minimal e sofisticati made-to-measure. Il primo abito, quello indossato durante la cerimonia in chiesa, è il più principesco: è in mikado di seta color avorio, ha lo scollo omerale e una fila di bottoncini foderati sulla schiena. Il velo lungo 4 metri è ricamato con fiori applicati a mano ed è stato applicato all'acconciatura con un maxi fiore in tinta. Non sono mancati il bouquet total white, i tacchi a spillo in tinta firmati dal marchio Le Silla e un tocco originale con gli occhiali da sole cateyes con la montatura bianca. Le fedi sono Damiani, della collezione Damiani D.Side, così come anche i romantici orecchini della sposa, che però fanno parte della linea Mimosa Perle.

Federica Pellegrini con gli occhiali da sole per l'arrivo in chiesa

Dalla jumpsuit al look da tanghera total black

Durante il ricevimento la nuotatrice si è cambiata e ha sfidato le convenzioni dicendo no alle maxi gonne di tulle o alle sinuose sirene. Ha puntato tutto su una jumpsuit in crepe bianco con pantaloni palazzo e profondo scollo a V.

Federica Pellegrini con la tuta di Nicole Milano

La schiena e il girovita sono stati impreziositi da raffinati micro-cristalli e fiori 3D, dettagli che hanno aggiunto un tocco di luce all'outfit semplice ma allo stesso tempo moderno e glamour. Per completar il tutto Federica ha optato per una giacca tuxedo bianca tempestata di paillettes e polsini in satin di seta bianca a contrasto. Matteo Giunta, invece, si è affidato a Carlo Pignatelli, che ha firmato per lui due completi made to measure, il primo in lana e seta blu con collo a scialle in satin, fascia e papillon coordinati, il secondo con giacca smoking bianca e pantaloni neri.

Il tango con Matteo Giunta in total black

A fine serata la sposa si è poi concessa un sensualissimo tango in compagnia del neo-marito e per l'occasione ha sfoggiato un vestito nero al ginocchio, abbinato a un paio di scarpe da ballo col tacco medio. Chi l'ha seguita nella scelta dei look da sposa? Enzo Miccio, che non ha potuto fare a meno di definirla "Divina" anche quando si parla di stile.