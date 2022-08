Dove si sposano Federica Pellegrini e Matteo Giunta: il matrimonio nella laguna di Venezia Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano il 27 agosto 2022. Vediamo dove saranno celebrate le nozze e quale è la location dei festeggiamenti.

A cura di Clara Salzano

La location del matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Federica Pellegrini si sposa con Matteo Giunta. Il matrimonio sarà celebrato il 27 agosto 2022. La coppia per l'occasione è arrivata nella laguna veneziana dove Enzo Miccio ha organizzato fino all'ultimo dettaglio del loro matrimonio. Scopriamo dove si faranno le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Gli sposi con Enzo Miccio, loro wedding planner

Dove si celebra il matrimonio

Oggi è il grande giorno per Federica Pellegrini che sposerà il suo allenatore marchigiano, Matteo Giunta. Venezia è la città scelta dalla coppia per celebrare le nozze. Il matrimonio verrà officiato nella Chiesa di San Zaccaria, nel centro della città lagunare, non lontano dalla rinomata piazza San Marco. San Zaccaria, caratterizza da due edifici adiacenti, la chiesa vecchia e la chiesa nuova, risale al IX secolo ed è dedicata ai resti del padre di San Giovanni Battista.

La chiesa di San Zaccaria dove si sposeranno Federica Pellegrini e Matteo Giunta

La location dei festeggiamenti

Le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta continueranno poi in uno dei luoghi più esclusivi della laguna veneziana. Si tratta dell'Isola delle Rose dove sorge il JW Marriott Venice Resort & Spa. L'hotel 5 stelle vanta un’isola privata a Venezia che sorge vicino alle principali attrazioni della città ma offre il massimo della privacy e della riservatezza. Inoltre dall'isola la vista della laguna è spettacolare.

Il matrimonio al JW Marriott Venice Resort & Spa

Il JW Marriott Venice Resort & Spa si trova in una posizione privilegiata nella laguna, lontano dai flussi turistici ma con vista unica di Venezia. L'hotel 5 stelle è circondata da giardini e uliveti curati attentamente che contribuiscono a offrire agli ospiti la massima privacy e serenità nonostante si trovino vicino alle principali attrazioni di Venezia.

Il JW Marriott Venice Resort & Spa si raggiunge in barca

L'esclusivo hotel sull'Isola delle Rose offre ambienti interni arredati dal celebre architetto Matteo Thun, quattro ristoranti, di cui uno stellato, tre bar e la spa più grande di Venezia, progettata dallo stesso Thun per immergere gli ospiti in una vera e propria oasi di benessere con vista sulla Laguna, e una piscina a 360° su Venezia.