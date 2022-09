Federica Pellegrini e Matteo Giunta dopo le nozze: sul red carpet di Venezia sfilano in total black Dall’altare al tappeto rosso: a una settimana di distanza dal matrimonio, Federica Pellegrini e Matteo Giunta tornano a Venezia come due divi.

A cura di Beatrice Manca

Solo una settimana fa Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati, celebrando il loro amore con una cerimonia da favola a Venezia: tre abiti da sposa, un ricevimento in hotel e dj set per tutta la notte. Oggi i novelli sposi tornano in laguna ospiti della Mostra del cinema in corso: marito e moglie hanno sfilato sul red carpet più glamour e innamorati che mai, scambiandosi teneri baci di fronte ai fotografi.

Matteo Giunta e Federica Pellegrini tornano a Venezia

Dall'altare al red carpet, giusto il tempo di un cambio d'abito. Federica Pellegrini ha "festeggiato" la prima settimana di nozze tornando nella città dove si sono sposati, Venezia, mano nella mano con il marito Matteo Giunta. La coppia era ospite dei Filming Italy Best Movie Award, dove l'ex nuotatrice ha vinto il Best Movie Sport Award per il documentario Underwater.

Matteo Giunta e Federica Pellegrini

Federica Pellegrini e Matteo Giunta coordinati sul red carpet

Sul tappeto la coppia ha scelto un look coordinato: completo scuro per l'allenatore – portato senza cravatta – e abito nero per la Divina. Federica Pellegrini ha scelto un vestito lungo fino a terra con bustier a cuore senza spalline e un maxi spacco laterale. Puntando sul classico non si può sbagliare: ha completato il look con semplici sandali neri con i listini e ha lasciato i capelli biondi sciolti, lasciando collo e spalle nude. Il gioiello più prezioso? Le fedi in platino che brillavano al dito, simbolo di amore eterno e fedeltà.