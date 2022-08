Federica Pellegrini sposa Matteo Giunta: è una principessa in bianco col maxi fiore tra i capelli Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati oggi a Venezia, sono diventati ufficialmente marito e moglie, coronando così il loro sogno d’amore. La nuotatrice ha rispettato la tradizione del total white, apparendo meravigliosa ed elegante sull’altare.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è un grande giorno per Federica Pellegrini e Matteo Giunta: hanno pronunciato il fatico sì, coronando così il loro sogno d'amore dopo diversi anni di relazione e di collaborazione professionale. Lui è stato a lungo l'allenatore della nuotatrice, e, dopo la rottura di quest'ultima con Filippo Magnini (cugino di Matteo), i due si sono avvicinati in modo sempre più intimo. Inizialmente avevano preferito tenere la storia nascosta ai media, poi sono usciti allo scoperto qualche mese dopo la fine dei Giochi di Tokyo. A meno di un anno dalla fatidica proposta di nozze (con tanto di anello di diamanti), è arrivato il matrimonio. La campionessa ha rispettato la tradizione del total white, apparendo meravigliosa ed elegante sull'altare.

Il matrimonio a Venezia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Venezia è la romanica e suggestiva città scelta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta per il loro grande giorno. I festeggiamenti sono partiti ieri sera, venerdì 26 agosto, con un aperitivo in Laguna compagnia di amici e parenti, in occasione del quale la nuotatrice ha sfoggiato un adorabile look di pizzo bianco.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta il giorno prima delle nozze

Oggi si è tenuta la cerimonia vera e propria: per il rito religioso gli sposi hanno puntato sulla chiesa di San Zaccaria, a due passi dalla chieda di San Marco, mentre per il ricevimento hanno optato per il JW Marriott Venice Resort & Spa. Enzo Miccio è il wedding planner che ha curato ogni dettaglio delle nozze, abito della sposa compreso, e non sorprende che si sia fotografato entusiasta con i due festeggiati poche ore prima del fatidico sì.

Federica Pellegrini, i preparativi alle nozze

I preparativi in vestaglia e i look delle damigelle

Per Federica Pellegrini i preparativi per le nozze sono cominciati in tarda mattinata, sui social non ha avuto paura di mostrarsi con indosso la tradizionale vestaglia di seta bianca mentre era alle prese con trucco e parrucco.

Con le damigelle prima delle nozze

Le damigelle sono state sempre al suo fianco, concedendosi qualche spuntino in compagnia e "spoilerando" sia l'arrivo dell'abito della sposa che i loro outfit coordinati. Per loro Federica ha scelto vestiti lunghi di raso rosa, differenti l'uno dall'altro solo per quanto riguarda il modello. Monospalla, scollo all'americana, scollatura a V: ognuna di loro ha avuto la possibilità di sfoggiare la variante che meglio si adeguava alla propria fisicità.

Le damigelle in total pink

L'abito da sposa di Federica Pellegrini

Il momento più atteso della giornata non poteva che essere l'arrivo della nuotatrice sull'altare. Fin da quando è uscita dall'auto che l'ha portata in chiesa ha lasciato tutti senza parole: ha rispettato la tradizione del total white con un abito minimal, un modello a sirena con lo scolla a barca leggermente avvitato sui fianchi. A rendere il look principesco sono stati gli accessori, dal bouquet di mini rose bianche al maxi strascico, fino ad arrivare alla maxi rosa bianca tra i capelli. La Pellegrini ha tenuto la chioma sciolta ma ha reso l'acconciatura sofisticata con un velo lungo, trasparente e ricoperto di ricami floreali. Per il grande giorno si è affidata al brand Nicola Milano di Nicole Cavallo, stilista specializzata nel settore bridal che ha realizzato per lei due diverse creazioni, una per il rito religioso, l'altra per i festeggiamenti serali.