Federica Pellegrini pronta per il matrimonio con Matteo Giunta: l’aperitivo pre-nozze è in pizzo bianco Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono pronti per il matrimonio che verrà celebrato oggi a Venezia. A Poche ore dal fatidico sì hanno organizzato un aperitivo in Laguna e la nuotatrice si è già trasformata in una sposina con un elegante abito di pizzo total white.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissime ore a uno dei matrimoni più attesi dell'anno: quello tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta. I due si sono conosciuti sul lavoro, per anni lui è stato l'allenatore della nuotatrice ma col passare del tempo il rapporto è diventato sempre più intimo. Inizialmente hanno preferito tenere la relazione nascosta, così da separare vita professionale privata, ma dopo i Giochi di Tokyo sono usciti allo scoperto. È proprio al termine delle attese Olimpiadi che Matteo ha fatto la proposta alla campionessa. Ora il loro grande giorno è arrivato: i due sono sbarcati a Venezia da diverse ore e durante la serata pre-nozze si sono concessi un aperitivo in scafo con amici e parenti all'insegna del glamour.

Federica Pellegrini in abito bianco prima del matrimonio

Come ormai da tradizione tra le star, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno dato il via ai festeggiamenti per il loro matrimonio fin dalla sera prima della cerimonia vera e propria. Nell'attesa che tutti gli invitati arrivino a Venezia per il ricevimento, i due si sono concessi un aperitivo in barca sulle acque della Laguna. La nuotatrice si è già trasformata in una sposina con un elegante abito total white: per la serata pre-nozze ha infatti sfoggiato un vestito di pizzo dall'animo bon-ton, un modello con la gonna alla caviglia, le maniche lunghe e delle trasparenze audaci sul corpino. Clutch bag nera, décolleté a punta color nude e sorriso stampato sulle labbra: Federica è letteralmente raggiante.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta il giorno prima delle nozze

Dove e quando si sposeranno Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Dove verrà celebrato il matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta? A Venezia, città a cui la nuotatrice particolarmente legata, visto che è nata a Mirano e cresciuta a Spinea. I due dovrebbero pronunciare il fatidico sì nel tardo pomeriggio di sabato 27 agosto nella chiesa di San Zaccaria, mentre per il ricevimento hanno scelto il JW Marriott Venice Resort & Spa. A curare ogni dettaglio della cerimonia è stato il wedding planner Enzo Miccio, che ha anche aiutato personalmente la nuotatrice a scegliere l'abito per il suo grande giorno. Chi ci sarà tra gli invitati? Naturalmente moltissimi volti noti del mondo dello sport, dalla campionessa di rana Martina Carraro alla pattinatrice Valentina Marchei, fino ad arrivare alla nuotatrice olimpionica Femke Heemskerk. A questo punto, dunque, non resta che aspettare le prime foto dei due sposini sull'altare.