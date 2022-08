Federica Pellegrini e Matteo Giunta presto sposi, le nozze a Venezia organizzate da Enzo Miccio Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposeranno nei prossimi giorni: si parla del 27 agosto come data ufficiale, ma giorni fa la nuotatrice svelò “Sarà pochi giorni dopo”. Le info sulle nozze a Venezia organizzate dal wedding planner di successo Enzo Miccio.

A cura di Gaia Martino

Sempre più vicino il giorno del fatidico sì di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, pronti a sposarsi. La coppia, insieme dal 2018, è molto riservata e non ha anticipato troppi dettagli riguardo le nozze la cui data prescelta sembrava essere 27 agosto, invece è "più avanti di qualche giorno", come raccontato dalla campionessa di nuoto. Dall'abito alla location, ecco alcune info riguardo quello che in molti hanno definito "il matrimonio dell'estate".

Il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Nei prossimi giorni Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventeranno marito e moglie. Le nozze, che dovrebbero avvenire qualche giorno dopo il 27 agosto come anticipato dall'ex nuotatrice, si svolgeranno a Venezia e conteranno circa 160 invitati. Non si hanno informazioni in merito alla location scelta dalla coppia che si è affidata al gusto e alla professionalità di Enzo Miccio, il wedding planner della tv italiana. Sempre il Corriere scrive che la cerimonia si svolgerà in Chiesa, si legge di San Zaccaria, il ricevimento potrebbe svolgersi invece al lussuoso JW Marriot Venice Resort, un luogo incantevole situato sulla piccola Isola delel Rose, nella laguna veneziana. Ma prima ci sarebbe in programma una colazione al Cipriani, un pre-party all'americana per gli invitati.

Top secret le informazioni che riguardano l'abito scelto dalla sposa: si pensa che, essendo molto legata a Giorgio Armani potrebbe essersi affidata a lui per il matrimonio che sognava. "Confermato che le fedi sono griffate Damiani" si legge ancora.

Testimoni e invitati

Il testimone della sposa Federica Pellegrini sarà suo fratello Alessandro Pellegrini, sullo sposo non si hanno informazioni al riguardo. Tra i 160 invitati, ci sarebbero anche diversi VIP. Sarebbe certa la presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò così come dovrebbero partecipare la coppia Flavia Pennetta e Fabio Fognini. Si legge che potrebbe assentarsi l’ex di lei, Filippo Magnini, con il quale sarebbe rimasta in ottimi rapporti.