Tutto sul matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: “Il 27 agosto a Venezia, 160 invitati” Sabato 27 agosto Federica Pellegrini sposerà il compagno Matteo Giunta a Venezia. “Sarà il matrimonio dell’estate” anticipa il settimanale Oggi che pubblica i dettagli delle nozze.

A cura di Stefania Rocco

Sabato 27 agosto Federica Pellegrini sposerà il compagno Matteo Giunta a Venezia. La campionessa olimpica e il suo allenatore pronunceranno il sì a fine estate, nel corso di quello che il settimanale Oggi definisce “il matrimonio dell’estate”. Federica e Matteo, sempre riservatissimi a proposito della loro vita privata, non hanno anticipato troppi dettagli. Ma la rivista svela che le nozze tra i due saranno spettacolari, così come curati in ogni particolare sono stati gli addii al celibato e al nubilato dei due promessi sposi.

Federica Pellegrini: “Il matrimonio che ho sempre sognato”

“Sarà il matrimonio che ho sempre sognato” aveva detto Federica Pellegrini raccontando i preparativi delle nozze con Giunta. Ma i dettagli della cerimonia, che sarà celebrata a fine estate, restano ancora top secret. Noto il numero degli invitati: secondo Oggi, dovrebbero essere 160.

Un figlio dopo le nozze

Federica sta già pensando al dopo nozze, come raccontato in un’intervista al settimanale F. “Non so bene che cosa sarà della mia vita nei prossimi dieci anni. Credo che lo sport rimarrà – sono diventata un membro Cio, quindi sarò nelle commissioni Atleti per le Olimpiadi – e anche un po’ di tv, se continueranno ad arrivarmi proposte. Però, se a un certo punto non mi chiamassero più, non avrei problemi a fare solo la mamma”, aveva anticipato, lasciando intendere che l’idea di avere un figlio fosse già nell’aria, “Matteo non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Il fatto di non usare precauzioni, però, non significa che ci stiamo provando tutti i giorni: ci sono talmente tante cose in ballo adesso, non vorremmo viverle tutte insieme. E poi vorrei arrivare al matrimonio senza pancione per godermi la festa, il vestito”.