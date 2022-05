Il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: “Ci sposiamo a Venezia a fine estate” Federica Pellegrini e Matteo Giunta svelano i dettagli delle nozze in un’intervista di coppia a Chi. L’ex allenatore della Divina racconta l’emozione della proposta di nozze e insieme ammettono: “I figli arriveranno”.

È uno dei matrimoni più attesi dell'anno quello della campionessa di nuoto Federica Pellegrini e il suo ex allenatore in vasca Matteo Giunta. Una delle storie d'amore più discrete dello sport, rimasta nell'ombra per anni ma ora pronta a sbocciare. Dal suo addio alle gare per la Divina è iniziato un nuovo capitolo di vita: “Da quando ho smesso di nuotare sono spensierata", racconta sulle pagine di Chi.

"Gli ultimi due anni sono stati faticosi, dopo il lockdown e dopo aver avuto il Covid sentivo che in acqua non ero più io: un leone messo in un angolo, incavolata con me stessa, con il virus, con il fatto di dover stare ferma così a lungo…Però c’era lui, la quercia c’era, c’è".

Tutti i dettagli delle nozze Pellegrini Giunta

Una delle proposte di matrimonio più romantiche di sempre, quella di Matteo Giunta, che per chiedere la mano a Federica ha organizzato per filo e per segno il loro giorno più magico. “

Ho preso l’anello e sono andato a Roma a trovarla. Le dico: “Sorpresina, andiamo via”. E lei: “Ma io volevo stare con i cani…”. E io: “Vabbè, nessun problema”. E dentro, invece, muoio. Avevo prenotato l’auto con l’autista, da Roma la portavo in aeroporto per volare a Venezia. Alla fine ho spostato tutto di due settimane.

La location della cerimonia sarà la Serenissima, della quale sono innamorati. Promettono una grande festa: "Sarà a Venezia a fine estate: vogliamo che sia un matrimonio divertente, saremo 150 persone, forse 160″, racconta la Divina piena di emozione. “Io me lo immagino spettacolare, solo sposarsi lì con quel panorama… La chiesa è bellissima, anche se non era la nostra prima scelta: per la Biennale d’arte hanno messo un’istallazione dentro quella che volevamo".

Una casa più grande per una famiglia allargata

La coppia non è affatto infastidita quando viene toccato (molto spesso, da quando sono usciti allo scoperto), l'argomento figli. Sognano già di allargare la loro famiglia, della quale fanno parte i dolcissimi cani. "Figli? Lui non vede l’ora. Io gli ho messo solo una condizione: no fino alle nozze, che devo bere", scherza la nuotatrice durante l'intervista. I progetti però sono serissimi e già in cantiere: "Stiamo cercando un appartamento un po’ più grande a Verona", assicurano.