Federica Pellegrini svela: “Sposerò Matteo Giunta a Venezia a fine agosto, sono molto felice” Federica Pellegrini, ospite di Domenica In, ha svelato alcuni dettagli sul matrimonio con Matteo Giunta e sul loro rapporto.

A cura di Daniela Seclì

Federica Pellegrini è stata ospite di Mara Venier, nella puntata di Domenica In trasmessa il 22 maggio. La campionessa di nuoto ha parlato di questo importante momento della sua vita, che l'ha vista dire addio al nuoto e dedicarsi alla famiglia. Presto, infatti, sposerà Matteo Giunta.

Il matrimonio con Matteo Giunta: addio al nubilato e cinque damigelle

Federica Pellegrini ha confidato a Mara Venier alcuni dettagli in più sulle nozze ormai imminenti con Matteo Giunta. Si sposerà a Venezia a fine agosto, intanto cerca casa a Verona:

"Mi sposo a Venezia. Dove di preciso non si può dire, dato che manca un po' preferirei non dirlo. Il matrimonio sarà a fine agosto. Io e Matteo abbiamo quattro cani, stiamo cercando una casa un po' più grande a Verona, che abbia almeno un pezzo di giardino. Verona è stata la città dove ci siamo conosciuti e amati. Lui è di Pesaro. Tra noi è stato tutto molto naturale e bello. Sono molto felice. Ho fatto io il primo passo con Matteo, c'è voluto un bel po' prima che lui cedesse. Era il mio allenatore, era cosciente del suo ruolo. Alla fine ha ceduto".

Poi ha aggiunto: "Alle mie nozze ci saranno cinque damigelle, le mie amiche storiche. Cinque è un numero che ricorre spesso nella mia storia d'amore con Matteo. Le mie damigelle mi hanno detto di preparare i bagagli il primo giugno per l'addio al nubilato, ma non so cosa mi aspetta".

Federica Pellegrini, perché ha lasciato il nuoto

Federica Pellegrini ha raccontato a Mara Venier che non è stato facile per lei prendere la decisione di lasciare il nuoto: "Il 30 novembre scorso ho preso la decisione più difficile della mia vita, quella di smettere di nuotare, però anche la più felice. Era il momento giusto. Ad agosto faccio 34 anni, per il mio sport non sono più così giovane. È un distacco importante, per 20 anni ho fatto questo ogni giorno della mia vita. Tutto girava attorno al nuoto. Per me non era un sacrificio, è la vita che ho scelto io. Vivere quell'adrenalina è la cosa che mi mancherà di più". In futuro spera di continuare a lavorare nel mondo del nuoto e di aiutare soprattutto le donne che si accostano a quello sport di cui è stata regina: