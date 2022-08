Federica Pellegrini sulle nozze con Matteo Giunta: “Non sarà a fine agosto, ma non svelerò la data” Federica Pellegrini fa chiarezza in merito alle sue future nozze con Matteo Giunta. L’atleta ha dichiarato che, in realtà, la data riportata in queste settimane non è esatta, senza svelare il giorno del fatidico sì.

A cura di Ilaria Costabile

Le nozze tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano già destato non poca curiosità nei fan della coppia che attendevano da tempo che "la divina" potesse coronare il suo sogno d'amore. In un'intervista rilasciata alla testata L'Arena, la campionessa ha fatto un po' di chiarezza sul giorno del fatidico sì, dichiarando che la data diffusa non corrisponderebbe a quella reale, ma non sbottonandosi in merito.

La data del matrimonio con Matteo Giunta

Secondo quanto avevano riportato alcuni giornali già nelle scorse settimane, la data prescelta dalla coppia doveva essere quella del 27 agosto, in una location veneziana, con più di 150 invitati. Informazioni precise e dettagliate che, però, sono state smentite dalla futura sposa, la quale non ha ceduto alla richiesta di fornire qualche indizio in più su quello che sarà uno dei matrimoni più chiacchierati della stagione estiva. La Divina, quindi, ha rivelato:

Matrimonio tra tre settimane? In teoria mancherebbe molto di più. Non so come sia uscita la data del 27 agosto, non ne abbiamo mai parlato. È più avanti di qualche giorno ma preferiamo ancora non svelarla

L'intera organizzazione è top secret

Come anticipato, il luogo in cui verrà celebrata la cerimonia sarà a Venezia, un posto esclusivo, che ovviamente non è dato conoscere, dal momento che il desiderio della coppia è comunque quello di vivere un giorno in piena intimità, condividendo la gioia di un traguardo così importante senza doversi preoccupare di occhi indiscreti. Desiderio di riservatezza che Federica Pellegrini ha ribadito anche nel corso dell'intervista:

