Quanto costano le fedi in platino e diamanti di Federica Pellegrini e Matteo Giunta Per scambiarsi le promesse d’amore Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno scelto insieme delle vere nuziali personalizzate: ecco i gioielli indossati dalla sposa.

A cura di Beatrice Manca

Il matrimonio della campionessa di nuoto Federica Pellegrini e di Matteo Giunta è stato a dir poco da fiaba: una splendida cerimonia a Venezia con tre diversi abiti da sposa, incluso un minidress nero per ballare il tango con il novello sposo. L'abito era completato da dettagli da vera diva: gli occhiali da sole bianchi, un maxifiore tra i capelli e gioielli da sogno, incluse le fedi nuziali con diamanti incastonati!

Le fedi di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Per suggellare le promesse d'amore gli sposi si sono scambiati fedi in platino – il più prezioso dei metalli – e piccoli diamanti incastonati. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono andati insieme a vedere gli anelli: alla fine hanno scelto una vera di Damiani della collezione D.Side, in vendita sul sito a partire da 1.790 euro. Le fedi erano appositamente personalizzate per il loro giorno speciale e non è escluso che il prezzo sia significativamente più alto, forse addirittura superiore ai 4mila euro per la coppia di vere: del resto, è un acquisto che si fa una volta nella vita!

Le fedi in platino e diamanti di Damiani

I gioielli da sposa di Federica Pellegrini

L'abito da sposa di Federica Pellegrini, firmato Nicole Spose, era completato da pochi gioielli di grande effetto: un bracciale sottile e un paio di orecchini firmati Damiani, della collezione Mimosa Perle. Le perle, infatti, sono considerate il gioiello delle spose sia per il colore bianco – che rappresenta purezza e lealtà – sia per la luce che emanano. Anche durante la festa la nuotatrice ha indossato un paio di pendenti della collezione di alta gioielleria Mimosa, i cui prezzi sono disponibili solo su richiesta.