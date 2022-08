Le bomboniere di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: il significato dell’omaggio a Venezia Il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stato l’evento glamour del weekend: avete notato la particolare forma delle bomboniere?

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram

Le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono state l'evento glamour dello scorso weekend: la Divina, come viene chiamata la nuotatrice, ha lasciato tutti a bocca aperta con un abito da principessa all'arrivo in chiesa a Venezia. Con il passare delle ore poi sono usciti nuovi dettagli: dai due cambi d'abito (incluso un vestito nero per ballare il tango) alle preziose fedi in platino. Adesso sui social spuntano anche le bomboniere, un oggetto particolare scelto come omaggio alla grande tradizione artigianale.

Le bomboniere a forma di cuore scelte da Federica Pellegrini

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno scelto di sposarsi a Venezia, città molto cara a entrambi: non solo la campionessa di nuoto è nata e cresciuta poco distante, a Mirano, e proprio nella città lagunare ha ricevuto la proposta di matrimonio. Perciò è stato naturale scegliere come ricordo delle nozze un oggetto che richiami la grande tradizione artigianale del territorio: secondo le prime foto circolate sui social, la coppia avrebbe consegnato agli invitati delle bomboniere particolari a forma di cuore.

Le bomboniere di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Si tratta di una creazione tridimensionale in vetro di Murano, una vera e propria eccellenza Made in Italy, di colore rosso. Su un lato ci sono incisi i nomi degli sposi, Federica e Matteo, vergati in corsivo. Forse si tratta di un profumatore per ambienti, o semplicemente di un oggetto decorativo: sicuramente la scelta particolare dimostra il grande amore della coppia e lo speciale legame con la tradizione.