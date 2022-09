Ana de Armas, Marilyn Monroe sfila a Venezia: com’è l’attrice di ‘Blonde’ fuori dal set Ana de Armas interpreta Marilyn Monroe nell’attesissimo film “Blonde”: sul red carpet rinuncia alla chioma bionda e sfoggia un abito rosa da vera diva.

A cura di Beatrice Manca

Continua la Mostra internazionale del cinema di Venezia: l'8 settembre è la serata di Blonde, l'attesissimo biopic su Marilyn Monroe diretto da Andrew Dominiq. A interpretare la diva anni Cinquanta è l'attrice cubana Ana de Armas, che è arrivata a Venezia da vera diva. Nel film l'attrice si è trasformata in Marylin in modo impressionante, con capelli vaporosi biondi, eyeliner da gatta e neo sul labbro. Fuori dal set, però, è diversissima: capelli scuri, viso pulito, stile semplice e bon ton.

Com'è Ana de Armas nella vita reale

La prima cosa che colpisce dell'attrice che interpreta Marilyn Monroe nel film Netflix in arrivo sono i suoi capelli: castani, esattamente come quelli di Norma Jean. Non tutti sanno, infatti, che dietro lo pseudonimo di Marilyn Monroe c'è l'aspirante attrice Norma Jean che creò un alter ego biondo e sensuale capace di conquistare l'immaginario collettivo per generazioni. Il film racconta proprio il conflitto tra la donna, Norma Jean, e il mito, Marilyn Monroe.

Ana de Armas in Louis Vuitton

L'attrice Ana de Armas è arrivata a Venezia con un look semplice e chic: tailleur blu con gli short a vita alta e una semplice canottiera nera. Il primo look veneziano, completato con sandali alla schiava, è firmato Louis Vuitton. Al photocall invece ha scelto un look più sensuale, con un bustier satinato nero abbinato a una minigonna – sempre firmata Louis Vuitton – e una giacca morbidamente appoggiata sulle spalle.

Ana de Armas in Louis Vuitton

Ana de Armas sfila sul red carpet

Sul red carpet Ana de Armas è apparsa glamour e sofisticata con un lungo abito plissettato di Louis Vuitton in una delicata tonalità rosa candy. L'abito era completato da un lungo strascico nella parte posteriore, sollevato dal vento come il famoso abito bianco della Monroe. L' attrice ha pettinato la chioma da una parte con morbide onde retrò e ha sfoggiato un maxi collier scintillante: un look da vera diva!

Ana de Armas in Louis Vuitton

I flash dei fotografi sono tutti per lei: sul red carpet è elegante e sofisticata, ma sullo schermo restituisce un ritratto di Marilyn fragile e umano, quasi doloroso, con una dolcezza disarmante. La somiglianza, poi, è da togliere il fiato: preparate i pop corn per l'uscita al cinema.