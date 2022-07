Francesca Sofia Novello al mare senza trucco: per la vacanza a Ibiza sfoggia il bikini tye-dye Francesca Sofia Novello è in vacanza a Ibiza con la piccola Giulietta e sui social non può fare a meno di documentare le sue giornate. Per una gita in barca con un’amica ha deciso di rinunciare al make-up, apparendo meravigliosa al naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Sofia Novello è diventata mamma da qualche mese, ha messo al mondo la piccola Giulietta, la prima figlia nata dalla relazione con Valentino Rossi, e non potrebbe essere più felice. Sui social è più attiva che mai e non perde occasione per documentare i dolcissimi momenti passati con la bimba, dalle prime foto di famiglia ai suoi adorabili accessori che rendono omaggio al successo del papà. Non sorprende, dunque, che sia partita proprio con lei per una rilassante e meravigliosa vacanza a Ibiza. Nelle ultime ore si è mostrata in una versione insolita: senza trucco e senza filtri per una gita in barca in compagnia di un'amica. Il risultato? La modella al naturale è ancora più bella.

Francesca Sofia Novello al naturale

Quale migliore occasione dell'estate per rinunciare al trucco? Nonostante il sole rovente, la salsedine e la voglia di tintarella, sono però diverse le star che non hanno il coraggio di mostrarsi sui social "al naturale". Francesca Sofia Novello è tra quelle che fanno eccezione e, complice la bellezza mozzafiato che da sempre la contraddistingue, non ha esitato a immortalarsi in versione acqua e sapone. Lo ha fatto a Ibiza durante una gita in barca, apparendo meravigliosa con il viso libero dal make-up. Niente rossetto, eye-liner, fondotinta o blush, la modella ha dimostrato ancora una volta di non avere bisogno di artifici o filtri per essere splendida e sensuale.

Francesca Sofia Novello col costume tye–dye

Francesca Sofia Novello segue la moda del tye dye

L'avevamo lasciata con la camicia oversize portata al posto del copricostume e oggi ritroviamo Francesca Sofia Novello in bikini. Ha detto no al trend dei due pezzi cut-out e dei modelli monocromatici, per la gita in barca ha puntato sulla mania del tye-dye, per la precisione sui toni sfumati che vanno dal rosa all'arancio, fino ad arrivare a qualche tocco di verde. La modella ha indossato dei tanga sgambati e un reggiseno col ferretto e le spalline larghe, mettendo così in risalto il décolleté reso florido dall'allattamento. Braccialetti multicolor ai polsi, collana col numero 46 di Valentino Rossi e capelli bagnati: Francesca in versione sauvage è assolutamente adorabile.