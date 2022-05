Francesca Sofia Novello pronta per l’estate: è glamour col bikini sgambato di cristalli Francesca Sofia Novello non smette di dimostrarsi una mamma chic e glamour, in tutte le vesti: anche quelle balneari.

A cura di Giusy Dente

L'estate si avvicina e le celebrities stanno cominciando a scegliere i costumi migliori da sfoggiare in vacanza e da mettere in valigia prima di partire per le diverse mete che toccheranno da qui ai prossimi mesi. Elena Santarelli ha rilanciato il costume ad anello, che era molto in voga negli anni Novanta. Alba Parietti si è confermata una fan del costume intero, proponendolo però in una moderna versione monospalla. Non può mancare ovviamente il due pezzi di Belén Rodriguez, da sempre appassionata di micro bikini con i laccetti. Decisamente di tendenza anche Aurora Ramazzotti, che ha scelto di seguire la moda del momento, che è quella dei capi stringati e cut out. Elegante e glamour è la proposta di Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi.

Francesca Sofia Novello, mamma alla moda

A distanza di pochi mesi dal parto, Francesca Sofia Novello ha ripreso ad allenarsi. Per lei lo sport è una routine quotidiana, porta avanti uno stile di vita sano che non ha abbandonato neppure in gravidanza e questo le ha permesso di rimettersi in forma in breve tempo. Certo, il suo corpo è cambiato, si è adattato ad accogliere una nuova vita: ha raccontato a fan e follower di aver messo sù 14 chili quando era in dolce attesa. Ma non se ne è mai preoccupata troppo, non ha lasciato che la bilancia diventasse un'ossessione, preferendo piuttosto prendersi cura di sé in modo sano e amorevole. Il suo messaggio è sempre stato improntato al benessere e all'accettazione, ecco perché non ha preso di buon grado le critiche di chi l'ha accusata di voler esibire il suo corpo "perfetto" post parto. "Il mio essere in forma non deve sminuire nessuno. Come se avessi una colpa. Io mi mostro per quello che sono" ha spiegato. Alle tenute sportive, la compagna di Valentino Rossi alterna look casalinghi, outfit da sera (con dettagli griffati e di lusso) e ovviamente anche balneari in vista dell'estate.

in foto: bikini La Reveche

Francesca Sofia Novello in bikini

Francesca Sofia Novello ha incantato fan e follower con un due pezzi decisamente elegante. Ha scelto un bikini del brand La Reveche, il modello Cindy di colore nero. Sia la parte superiore che quella inferiore hanno una linea pulita ed essenziale: reggiseno a balconcino con coppe preformate e tanga sgambato. Ad impreziosire il tutto, ci pensano delle applicazioni scintillanti lungo i bordi, cristalli che permettono di brillare in modo delicato. Sul sito ufficiale del marchio, specializzato in collezioni swimwear esclusive e particolarmente femminili, costa 285 euro. È perfetto per chi cerca un look da spiaggia d'impatto: semplice ma glamour, stiloso e scintillante.