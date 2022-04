Belén Rodriguez dà il via alla stagione balneare: il suo primo bikini è micro e a righe fluo Per Belén Rodriguez l’estate è già arrivata e a dimostrarlo sono le sue prime foto in costume. Il bikini con cui ha inaugurato la bella stagione 2022 è a righe fluo, sgambato e col reggiseno super scollato.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è più attiva che mai dal punto di vista professionale: ogni settimana è sul palco de Le Iene Show ma, nonostante i numerosi impegni lavorativi, riesce anche a godersi qualche momento di relax in compagnia della famiglia e delle persone care. Nelle ultime ore è volata a Napoli e ha condiviso alcune Stories nel bel mezzo delle acque partenopee a bordo di uno scafo (cosa che lascia pensare a una vacanza lampo sulle isole campane). La cosa certa è che l'argentina ha aperto ufficialmente la nuova stagione balneare e lo ha fatto con un costume trendy e sensuale che di sicuro diventerà richiestissimo nei prossimi mesi.

Chi ha firmato il bikini di Belén

Le giornate soleggiate sono ormai arrivate e Belén Rodriguez ne ha approfittato per godersi una vacanza nelle zone partenopee. Non ha esitato a immortalarsi con il primo bikini della stagione, dando per l'ennesima volta prova di essere in splendida forma. L'argentina si è scattata un selfie allo specchio con indosso un due pezzi a righe orizzontali arancio fluo e grigio, un modello col tanga sgambatissimo e il reggiseno dallo stile sportivo ma super scollato e con le spalline sottili. Chi ha firmato il costume? Lei stessa, fa parte infatti della nuova collezione estiva del brand che ha fondato con la sorella Cecilia, Me Fui.

Belén in Me Fui

Belén Rodriguez al naturale

Al di là degli addominali scolpiti e della forma fisica mozzafiato, il dettaglio che balza subito all'occhio nei selfie in versione balneare di Belén è il suo look acqua e sapone. La showgirl ha i capelli spettinati e leggermente bagnati (forse perché ha da poco fatto il bagno) e sul viso non porta neppure un filo di trucco. Certo, non ha rinunciato ai gioielli, dagli anelli di diamanti ai bracciali rigidi in oro giallo, ma è chiaro che non ha paura di mostrarsi "al naturale". A fare la differenza è stata anche la cover dello smartphone decorata col suo nome in caratteri corsivi (molto simile a quella con le lettere MB stampate su che ha sfoggiato fino a qualche giorno fa). Insomma, Belén è pronta per l'estate e ha già superato a pieni voti la prova costume.