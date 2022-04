Belén con la borsa griffata in vacanza: perché sulla cover dello smartphone ci sono due lettere Belén Rodriguez è un’indiscussa icona di stile e lo ha dimostrato per l’ennesima volta sui social, dove non ha esitato a documentare una recente vacanza. Ha puntato tutto sulla comodità con jeans e scarpe basse, sfoggiando una cover dello smartphone che si trasforma in una borsetta e che sopra ha stampate due lettere.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez non è solo una delle showgirl più amate della tv italiana, è anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Sia sul palco che sui social ne dà continuamente prova e non sorprende che posti in continuazione foto e Stories che mostrano tutti i suoi look glamour. Di recente è stata in vacanza con i figli Santiago e Luna e ne ha approfittato per dare spazio alla comodità ma senza rinunciare alla passione per la moda. I dettagli che hanno maggiormente attirato le attenzioni dei fan? Oltre alla borsa griffata, a tracolla portava anche una cover per lo smartphone che sembrava essere una borsetta.

Belén Rodriguez punta sulla comodità in vacanza

Siamo ormai abituati a vedere Belén Rodriguez sul palco de Le Iene Show in tacchi a spillo e minidress ma nella vita quotidiana il suo stile è completamente opposto. Per la recente vacanza in famiglia, ad esempio, ha puntato tutto sulla comodità e sulle silhouette over. Ha abbinato un paio di jeans palazzo a un maglioncino beige, completando il tutto con un maxi cardigan a costine bianco e con un paio di stivaletti raso terra in pelle nera. A fare la differenza, però, è stata la borsa: una tracolla Chanel in pelle trapuntata con l'iconica doppia C gold sulla chiusura. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 9.450 euro.

Belén con la borsa Chanel

La cover-borsetta di Belén Rodriguez

Oltre alla tracolla Chanel, nelle foto della vacanza Belén ha sfoggiato anche un'altra micro bag. La verità, però, è che non si tratta di una borsetta vera e propria ma di una cover per lo smartphone. Ogni volta che realizza una foto o un video allo specchio l'argentina mette in mostra la copertura scelta per il suo cellulare, mentre quando esce ci aggiunge una catena per portare l'accessorio a tracolla. La particolarità della cover? Sebbene sia total black, ha su stampate due enormi lettere bianche, ovvero la M e la B. Qual è il loro significato? Si tratta delle iniziali del nome completo della Rodriguez che, come indicato anche sul suo profilo social ufficiale, si chiama Maria Belén.