Elena Santarelli dà il via all’estate con il bikini ad anello L’estate è vicina. Elena Santarelli si è concessa una giornata di mare a Fregene, dove ha indossato un bikini d’ispirazione anni 90 con anello sul reggiseno.

A cura di Giusy Dente

Cresce la voglia di vacanze e mare: ecco perché, complici le ultime giornate di caldo con temperature più estive che primaverili, in tanti ne hanno approfittato per tirare fuori dai cassetti i costumi da bagno. Elena Santarelli ha scelto Fregene per godere di una giornata di relax in spiaggia. La showgirl ha scelto di non allontanarsi troppo da casa. Difatti lei, il marito (l’ex calciatore Bernardo Corradi) e i figli Greta e Giacomo vivono al centro di Roma.

Elena Santarelli a Fregene Beach

Per staccare dalla calura della città, Elena Santarelli si è spostata da Roma a Fregene. Questa è una delle mete più gettonate del litorale laziale, a una trentina di chilometri dalla Capitale, sulla costa tirrenica. Per la showgirl non è il primo bikini dell'anno, ma è il primo della nuova stagione. Difatti il mese scorso è volata a Dubai, dove ha alloggiato in un lussuoso resort direttamente sul mare, una struttura molto famosa e gettonata.

in foto: bikini IU Rita Mennoia

Con i follower ha condiviso diversi momenti della sua vacanza, dove ha dato il meglio in quanto ad outfit balneari, con tanti dettagli griffati. La 40enne ha uno stile molto glamour ed è sempre di tendenza. L'estate scorsa ha lanciato la moda del costume a tendina: nel 2021 balze e volant sono stati grandi protagonisti sulle spiagge. Quest'anno invece vede il ritorno dei costumi con gli anelli, come quelli in voga negli anni Novanta.

Il look balneare di Elena Santarelli

Elena Santarelli come primo costume della bella stagione ha scelto un bikini rosa. Il due pezzi è del brand IU Rita Mennoia e presenta reggiseno con fibbia centro seno e slip a vita bassa. Sul sito del brand, specializzato in linea mare, costa 210 euro. Lo ha abbinato a un capo intramontabile, quando si tratta di outfit casual e balneari: gli shorts di jeans.

Sono comodi, versatili, pratici e trendy, un vero e proprio must have da avere nel guardaroba, che si tratti di un modello over simil bermuda o di uno più mini, come il modello a farfalla gettonatissimo l'estate scorsa. Li ha abbinati a una cintura nera in pelle del brand Kate Cate, impreziosita da mini borchie. La cintura Principessa costa sul sito ufficiale 244 euro a prezzo pieno, ma al momento è acquistabile in sconto a 140 euro.

in foto: cintura Kate Cate

Elena Santarelli non è la sola ad amare il costume d'ispiraizone anni Novantra. La tendenza piace molto alle celebrities, che difatti ne stanno facendo largo uso. Michelle Hunziker ha avuto il Covid e nella sua permanenza forzata a casa ne ha approfittato per prendere il sole in giardino: fortunatamente non ha avuto sintomi. Nell'ultimo giorno di quarantena ha indossato proprio un due pezzi con anelli sia su reggiseno che su slip.

La stessa tipologia di costume l'ha scelta anche Elisabetta Canalis, ma declinata sotto forma di costume intero: bicolor, con fianchi scoperti e con anello al centro della pancia. Il trend impazzerà di sicuro sulle spiagge anche nei mesi a venire.