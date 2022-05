La quarantena in bikini di Michelle Hunziker: si gode il sole in terrazza col costume bianco Michelle Hunziker ha il Covid, ma sta bene ed è asintomatica. Sta approfittando della quarantena per fare faccende domestiche e per godersi il sole in bikini.

A cura di Giusy Dente

Per un po' il bancone di Striscia la Notizia dovrà fare a meno di Michelle Hunziker, approdata alla conduzione del tg satirico al fianco di Gerry Scotti. Non potrà prendere parte, come di consueto, al programma perché risultata positiva al Covid. Al suo posto c'è, per il momento, la comica Valeria Graci. Ma una come Michelle Hunziker, iperattiva e sempre piena di energie, cosa fa quando invece è costretta a stare in casa?

I mille impegni di Michelle Hunziker

L'ultimo periodo è stato davvero movimentato per Michelle Hunziker, sul fronte professionale e su quello privato: è stato ricco di cambiamenti, delusioni ma anche soddisfazioni. A gennaio ha ufficializzato la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. I due sono rimasti in buoni rapporti e ora sembra che la conduttrice abbia trovato un nuovo amore. Per quanto riguarda il lavoro, ha coronato il sogno di uno show tutto suo, portando Michelle Impossible su Canale 5. Giusto il tempo di una vacanza alle Maldive, con le amiche e le figlie, per rilassarsi e recuperare le energie, che si è buttata a capofitto nell'avventura a Striscia la Notizia. E non è tutto, visto che presto avremo modo di vederla anche nell'edizione tedesca di LOL 3.

Michelle Hunziker a casa col Covid

Il Covid ha necessariamente frenato la conduttrice, "bloccandola" in casa. Per fortuna sta bene, nonostante la positività al test è asintomatica e questa è la cosa più importante. Non potendo uscire né vedere persone né dedicarsi ai suoi consueti mille impegni, si sta dedicando alle faccende domestiche. La 45enne è molto attiva sui social, dove racconta di sé, delle sue giornate.

Ha spiegato di aver preso il Covid come una sorta di pausa dal mondo intero: "Ho smontato tutti gli armadi della casa, ho pulito tutto quello che c'era da pulire e mi son detta: è una bellissima giornata, il mondo fuori va avanti e si muove senza di te Michelle. Sei abituata a fare un miliardo di cose al giorno e non le puoi fare: punto". Per questo ha optato per un po' di sano relax in terrazzo, sotto il sole, in costume. Ha indossato un bikini bianco sfoggiato proprio di recente alle Maldive: il reggiseno a balconcino si lega dietro la nuca, presenta coppe imbottite incrociate al centro a ricami floreali. Lo ha abbinato a uno slip diverso, non a vita alta come quello dell'outfit in vacanza, bensì un tanga. Insomma, anche in un momento come questo Michelle non si perde d'animo e non perde il sorriso!