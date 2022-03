Michelle Hunziker alle Maldive come una pin-up: al mare con slip a vita alta e foulard tra i capelli Michelle Hunziker è alle Maldive, si sta godendo il relax dopo il successo di Michelle Impossible e sui social non può fare a meno di documentare le sue giornate passate in location da sogno. Di recente è tornata a immortalarsi in bikini, proponendo un inedito look balneare da pin-up.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker si sta godendo un po' di meritato relax dopo il successo dello show tutto suo, Michelle Impossible. Qualche giorno fa è partita alla volta delle Maldive, con le figlie Sole e Celeste e con due delle amiche più fidate (che fanno parte del suo staff) sta soggiornando in un resort di lusso su un'isola incontaminata, non perdendo occasione per documentare tutto sui social. Sul suo profilo ha inoltre spiegato di aver voluto "staccare la spina" dalla quotidianità in seguito a un periodo non poco stressante. Circa un mese fa, infatti, ha annunciato la separazione dal marito Tomaso Trussardi e, sebbene abbia preferito tenere la questione privata, è chiaro che non l'ha lasciata indifferente. Il suo ultimo look balneare? Ricorda lo stile retrò delle pin-up.

Michelle Hunziker col bikini retrò

Dopo aver incantato tutti col bikini total black, Michelle Hunziker è tornata a immortalarsi in costume da bagno durante la sua vacanza alle Maldive. Questa volta non solo ha preferito il bianco ma anche uno stile retrò in pieno mood pin-up. La conduttrice ha infatti sfoggiato un due pezzi con slip a vita altissima e reggiseno imbottito e incrociato, entrambi decorati con un ricamo floreale sul lato. Per completare il tutto ha scelto un'acconciatura raccolta, resa super fashion da un foulard sui toni del rosso portato annodato intorno alla testa. A fare da sfondo alla sua incredibile forma fisica, un mare cristallino che è riuscito ad aggiungere un tocco paradisiaco agli scatti.

Michelle Hunziker col bikini bianco

I look di Michelle Hunziker per la vacanza alle Maldive

Dimenticate Michelle Hunziker in tuta di paillettes o in abito da sera principesco, durante la vacanza alle Maldive ha lasciato spazio alla comodità ma senza rinunciare alla femminilità che da sempre la contraddistingue. Ha passato gran parte delle giornate in bikini, spaziando tra reggiseni cut-out, tanga sgambati e slip a vita altissima, optando per minigonne e top per il pranzo e per degli eterei vestiti lunghi del colore del mare per le serate. Insomma, se sul palco è sempre elegantissima e bon-ton, nel tempo libero la conduttrice preferisce uno stile più casual ma sempre glamour. Come sarà il suo ritorno alla vita "normale"?