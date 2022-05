Michelle Hunziker assente a Striscia la Notizia perché positiva al Covid, al suo posto Valeria Graci Michelle Hunziker non condurrà la puntata di Striscia la Notizia in onda lunedì 9 maggio. La conduttrice è risultata positiva al Covid, dopo avere effettuato un tampone rapido. Al suo posto ci sarà Valeria Graci.

A cura di Daniela Seclì

Striscia la Notizia, tramite un comunicato, ha fatto sapere che Michelle Hunziker è risultata positiva al Covid, a seguito di un tampone rapido. Per questo non sarà presente accanto a Gerry Scotti, dietro al bancone del TG satirico di Antonio Ricci. Verrà sostituita da Valeria Graci.

Michelle Hunziker positiva al Covid, conducono Gerry Scotti e Valeria Graci

Michelle Hunziker, risultata positiva a un test rapido, sarà assente nella puntata di Striscia la Notizia in onda lunedì 9 maggio. Per Valeria Graci sarà come giocare in casa. La comica, infatti, fa già parte della squadra del tg satirico di Canale5 sin dal 2014. I suoi servizi, in veste di inviata, sono molto apprezzati. Spesso si cimenta con personaggi esilaranti come Peppia Pig o con imitazioni come quella di Ursula von Der Leyen.

Michelle Hunziker attende il risultato del tampone molecolare

Michelle Hunziker attende di sapere quando potrà tornare alla conduzione di Striscia la Notizia. La quarantacinquenne ha già eseguito un tampone molecolare e sta attendendo il risultato. Intanto nella puntata in onda lunedì 9 maggio, come sempre subito dopo il Tg5 delle 20:00, ci sarà la consegna del tapiro a Vittorio Sgarbi, dopo la rissa avvenuta con Giampiero Mughini, nel corso del Maurizio Costanzo Show. Valerio Staffelli ha raggiunto l'esperto d'arte in occasione del suo settantesimo compleanno, celebrato domenica 8 maggio. Così, gli ha consegnato un tapiro d'oro gigante. Vittorio Sgarbi si è detto convinto di doverlo dividere con Giampiero Mughini, perché lui non ha fatto niente, ha solo subito uno spintone da parte dell'ottantunenne. Sgarbi ha spiegato: "Ho pensato di atterrare Mughini con un pugno, ma avrei fatto una figuraccia. Allora sono stato fermo". Non resta che attendere la puntata, per vedere i servizi e il ritorno di Valeria Graci nelle vesti di conduttrice.