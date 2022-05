Michelle Hunziker, l’ultimo giorno di quarantena in bikini: segue il trend del costume con gli anelli Michelle Hunziker è finalmente libera dopo aver passato qualche giorno in isolamento a causa del Covid (anche se per fortuna è sempre stata asintomatica). Come ha concluso la sua quarantena? In bikini e con uno spritz tra le mani.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha dovuto forzatamente prendere una breve pausa dal lavoro: qualche giorno fa è risultata positiva al Covid-19 e la cosa l'ha costretta in isolamento (anche se per meno di una settimana). Per fortuna è sempre stata asintomatica e ha avuto la possibilità di dedicarsi alle più svariate attività casalinghe, dalla promozione social della sua linea beauty alla tintarella presa in terrazzo. Oggi è finalmente libera ma sul suo profilo social ci sono ancora le Stories che ha condiviso durante le ultime ore di quarantena: come ha passato quei momenti? In bikini e con uno spritz "fatto in casa" tra le mani.

Michelle Hunziker rilancia la moda anni '90

L'attività preferita di Michelle Hunziker in quarantena? Prendere il sole in terrazzo, magari in orario aperitivo. Ieri lo ha fatto ancora una volta, celebrando l'ultimo giorno di isolamento forzato con uno spritz. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile e ha seguito uno dei trend che si riveleranno perfetti per l'estate in arrivo: quello dei costumi con gli anelli. La conduttrice svizzera non è stata la prima a proporre questo accessorio "revival" degli anni '90: Elisabetta Canalis aveva già indossato un modello intero con l'anello qualche giorno fa, mentre Belén aveva rivisitato la mania con un paio di pantaloni con degli anelli a forma di cuore sui fianchi.

Michelle Hunziker col bikini con gli anelli

Il bikini da quarantena di Michelle Hunziker

Dopo il due pezzi total white riciclato dalla vacanza alle Maldive, per l'ultimo giorno di isolamento Michelle Hunziker ha sfoggiato qualcosa di inedito. Ha puntato tutto sul verde smeraldo (colore simbolo di speranza), indossando un bikini classico ma super trendy. Si tratta di un modello con reggiseno a triangolo e slip micro, la cui particolarità sta negli anelli in pieno mood anni '90 sui fianchi e al centro del décolleté. Occhiali da sole scuri, chignon, camicia portata come copricostume e addominali scolpiti: ora che ha sconfitto il Covid la conduttrice sembra essere prontissima per l'estate.