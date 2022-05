Belén Rodriguez in rosa per la primavera: il jeans con gli anelli a cuore lascia i fianchi nudi Il trend più amato dalle star negli ultimi tempi? Quello dei look total pink. Anche Belén Rodriguez ha seguito la mania, declinandola in una versione romantica e sensuale: i suoi jeans hanno infatti degli anelli laterali a forma di cuore che lasciano i fianchi nudi.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è più attiva che mai dal punto di vista lavorativo: oltre a essere impegnata ogni mercoledì sul palco de Le Iene Show, il programma che sognava di condurre fin dagli esordi della carriera, diventa anche spesso protagonista di shooting fotografici fashion. È proprio quanto successo nelle ultime ore: l'argentina ha posato in intimo per Jadea, condividendo sui social alcune immagini direttamente dal backstage. Prima di mostrarsi in lingerie, però, si è scattata alcuni selfie in camerino, rivelando il suo look total pink perfetto per la primavera (e che nasconde alcuni dettagli romantici e iper sensuali).

Belén Rodriguez segue il trend del total pink

Dopo aver spopolato sul palco de Le Iene con minidress decorati con i cristalli e completi total black, Belén ha pensato bene di rivelare uno dei look casual scelti per la quotidianità. Sebbene non dovesse apparire di fronte i riflettori, non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. La showgirl ha approfittato delle giornate primaverili sempre più soleggiate per seguire uno dei trend più amati di stagione, quello dei look total pink. Lo ha declinato in una versione molto originale, riuscendo a mettere in risalto non solo la silhouette mozzafiato ma anche il suo animo romantico.

Belén in total pink

I jeans anni '90 di Belén Rodriguez

Il look da imitare in primavera? Quello rosa ispirato agli anni '90 appena sfoggiato da Belén. L'argentina ha infatti lasciato l'ombelico in mostra abbinando un crop top a costine in fucsia a un paio di pantaloni over e a vita bassa in tinta. Questi ultimi sono un modello di jeans e la loro particolarità sta nel fatto che sui lati hanno degli anelli a forma di cuore che lasciano i fianchi nudi. Per completare il tutto ha scelto un paio occhiali da sole scuri in pieno stile diva e non ha rinunciato alla cover per lo smartphone con le sue iniziali stampate sopra. Insomma, la Rodriguez è un'icona fashion anche quando è lontana dai riflettori: in quante prenderanno ispirazione da lei durante la bella stagione?