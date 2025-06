video suggerito

Bikini coi piercing e anelli tra i capelli: il trend dell’estate 2025 è diventato una mania Piercing tra i capelli, sui bikini da indossare al mare e persino sui capi intimi: il trend dell’estate 2025 sono gli anelli metallici che spuntano su abiti e accessori e che mimano le forme dei piercing tanto di moda negli anni 2000. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Casola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Primavera/Estate 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La moda anni 2000 (o y2k, se vogliamo dirla in stile GenZ) è già tornata da un po', sta anzi quasi andando verso la sua saturazione finale. Sembra però che questo trend non si ancora al capolinea dato che negli ultimi mesi sta diventando popolare uno dei grandi must di quegli anni. Stiamo parlando dei piercing, che nei duemila erano quelli bold e cicciotti ad anello, con pallina centrale in acciaio chirurgico, che spuntavano all'ombelico o dal sopracciglio o ancora sui capezzoli e sulle lingue dei più temerari.

Ora però i piercing ad anello non vengono più applicati attraverso fori su lobi e altre parti del corpo, ora la GenZ non ci pensa neanche a "rovinare" il corpo con gioielli metallici che possono lasciare cicatrici sulla pelle. Per questo il nuovo trend rivede e corregge la mania anni 2000 dei piercing, applicando questi ultimi su abiti, bikini per l'estate o tra i capelli. Sì, avete capito bene: gli anelli in acciaio o metallo adesso spuntano su capi di abbigliamento o attaccati ai ciuffi della chioma. Senza dubbio l'orecchio coperto di cerchietti, orecchini ed helix (ovvero il piercing posizionato sulla parte alta e cartilaginea dell'orecchio) e ancora di moda, vedi le orecchie cosparse di orecchini di Chanel Totti o l'utilizzo dei gioielli per le orecchie in mood layering come da tempo fa Chiara Ferragni.

I piercing di Chiara Ferragni

Piercing su costumi e nei capelli, la nuova tendenza estiva

Tra le prime celeb a usare quest'estate i piercing tra i capelli c'è Clara, recentemente nell'occhio del ciclone per il gossip che la riguarda su un presunto bacio con Fedez. Sui social la cantante ha mostrato un particolare hair look dal sapore boho chic, con lunghi capelli ondulati dai quali spuntano anelli metallici applicati tra le ciocche. Il decoro è stato poi riproposto anche per una successiva esibizione sul palco e nel nuovo look maxi piercing spuntavano anche dal top scelto per l'occasione.

Leggi anche Le gonne leopardate per l'estate 2025

Clara con il piercing look

E' arrivata poi Aurora Ramazzotti, con il suo piercing bikini a dar man forte al trend. In una recente vacanza con il compagno e il figlio, Ramazzotti ha sfoggiato un particolare bikini due pezzi, con top a triangolo i cui profili erano coperti con anelli metallici applicati come fossero orecchini che pendono dal lobo di un orecchio. A ben vedere nelle collezioni estive di diversi brand, da quelli più alti a quelli low cost, ci sono svariati costumi, interi o due pezzi, decorati con grossi piercing posizionati al centro del top o con componenti metalliche tondeggianti utilizzate per le bretelle o gli slip.

Aurora Ramazzotti con costume piercing di Miss Bikini

A conferma definitiva del trend più cool di quest'estate è arrivato il lancio di un nuovo drop del brand Skims. Per il suo marchio di intimo e capi shape Kim Kardashian segue la tendenza ma si spinge ancor più oltre con un chiaro riferimento all'estetica anni 2000, facilmente rintracciabile nei reggiseni con piercing incorporato sui capezzoli. Il capo, infatti, se indossato sotto abiti e shirt aderenti o trasparenti da l'illusione della presenta di un piercing sul seno.

Uno dei reggiseni con piercing di Skims

Staremo dunque a veder quanto il trend prenderà piede quest'estate e se quella dei piercing applicati ovunque, persino sugli abiti, sarà una moda duratura o solo un fuoco di paglia.