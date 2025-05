Helix all’orecchio, la nuova mania di Chanel Totti sono i piercing in layering

video suggerito

Si chiama helix ed è il nuovo piercing alla cartilagine di Chanel Totti che segue il trend layering indossando una cascata di orecchini tutti sullo stesso orecchio.

Il nuovo piercing di Chanel Totti

Si chiama helix ed è l'ultima mania delle celebrities che spopola, anche e soprattutto, nella GenZ. La prima fan del particolare piercing è stata Chiara Ferragni, che ha mostrato più volte sui social i suoi look completati con multi piercing sul lobo e sulla parte alta dell'orecchio. Ora anche Chanel Totti non resiste al nuovo trend e aggiunge un nuovo piercing all'orecchio.

Dopo aver trascorso le vacanze di Pasqua in un paradisiaco resort alle Maldive, la figlia di Ilary Blasi ha trovato il tempo per vivere alcuni momenti con la madre, partecipando al concerto di Jovanotti. Ora Chanel Totti pensa ai look per l'estate, per questo si è recata in un centro estetico specializzato anche in piercing per abbellire il suo orecchio aggiungendo un helix alla sua collezione.

Il nuovo piercing helix di Chanel Totti

Il nuovo piercing di Chanel Totti si chiama helix, che letteralmente vuol dire elica. Il nome deriva dal movimento elicoidale che solitamente questi piercing, fatti non sul lobo ma sulla cartilagine, creano nella parte superiore dell'orecchio.

Solitamente gli orecchini che si utilizzano sul piercing alla cartilagine sono cerchietti dalla forma circolare ma ultimamente si è diffusa anche la tendenza che utilizza modelli pendenti da applicare sull'helix. Chanel Totti invece sceglie un orecchino mini e non pendente, senza dubbio la scelta non è solo legata allo stile. Quando infatti viene praticato un piercing solitamente il primo orecchino è piccolo, aderente alla pelle e non ha la forma di cerchio.

Quella per i piercing all'orecchio sembra essere una vera e propria mania per Chanel Totti: la figlia della conduttrice tv, solo a un orecchio conta ben sette piercing, che partono dal laterale e scendono fin giù al lobo. Ora ha aggiunto un ottavo buco, l'helix alla cartilagine appunto, creando un effetto layering con gli orecchini che come una cascata coprono l'intero orecchio.