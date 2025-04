video suggerito

Ilary Blasi con Chanel Totti al concerto di Jovanotti: occhiali e look sporty per mamma e figlia A poche ore dal suo compleanno Ilary Blasi si è concessa una serata scatenata con Chanel Totti: ecco cosa hanno indossato mamma e figlia per partecipare al concerto romano di Jovanotti. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi è tornata in tv dopo alcuni mesi di pausa: reduce dal successo di Battiti Live, il festival estivo di Canale 5, le è stato affidato un nuovo programma, The Couple, il reality che ha preso letteralmente il posto del Grande Fratello ma che vede i concorrenti partecipare in coppia. Dopo aver festeggiato il compleanno in camerino insieme allo staff al completo, ieri la conduttrice si è concessa una serata scatenata insieme alla sua “partner in crime”, la figlia Chanel Totti: ecco cosa hanno indossato mamma e figlia per il concerto di Jovanotti al Palazzetto dello Sport di Roma.

Ilary Blasi e Chanel Totti sono "partner in crime"

Se il giorno del compleanno lo ha trascorso sul palco di The Couple, ieri Ilary Blasi ha festeggiato i 44 anni in gran stile. Niente maxi party in discoteca, cene romantiche con Bastian Muller o aperitivi con gli amici, ha pensato bene di andare al concerto romano di Jovanotti. Con lei non c’era solo Chanel Totti ma anche Melissa Monti, la fidanzata del figlio Cristian considerata ormai la sua “erede” nel mondo dello spettacolo. Mamma e figlia, in particolare, si sono immortalate a vicenda nelle Stories di Instagram, apparendo affilatissime e glamour fianco a fianco. Quale migliore occasione di questa per puntare sullo stile sporty?

Ilary Blasi al concerto di Jovanotti

I look sporty di mamma e figlia

Cosa ha indossato Ilary Blasi per il concerto di Jova? Niente abiti lunghi e sinuosi da palcoscenico, ha preferito la comodità di una maxi camicia a quadri, un modello sui toni del giallo senape tempestata di cristalli firmata Faith Connexion.

Leggi anche Cosa ha indossato Chanel Totti per il debutto di mamma Ilary Blasi a The Couple

Ilary in Faith Connexion

Per completare il tutto ha scelto una semplice canotta bianca a costine (che ha lasciato intravedere le bretelle del reggiseno nero). Chanel Totti, invece, ha preferito una giacca acetata dell’Adidas, un modello blu scuro con le iconiche tre righe bianche sulle maniche. A fare la differenza è stato un accessorio ben preciso: gli occhiali da vista con la montatura scura e oversize. Chanel li avrà indossati per necessità o solo per aggiungere un ulteriore dettaglio glamour al suo stile?

Ilary Blasi con Melissa Monti e Chanel Totti