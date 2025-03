video suggerito

Chiara Ferragni lancia il trend dell'ear layering per la primavera: gli orecchini si indossano tutti su un solo orecchio Chiara Ferragni lancia una nuova tendenza per la primavera 2025: orecchini e piercing diventano un accessorio glamour che dà un tocco in più al look.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend festeggiando il compleanno della figlia Vittoria. L'influencer ha organizzato un pranzo in uno degli hotel più esclusivi della città di Milano: pochi giorni prima, l'imprenditrice aveva celebrato i 7 anni del primogenito Leone con una festa tra giochi e palloncini. Nelle ultime ore, poi, Ferragni ha condiviso anche qualche look primaverile, lanciando una serie di capi cult in vista dell'estate. Oltre ai vestiti, però, non mancano anche i gioielli di tendenza da sfoggiare in primavera.

Gli orecchini di Chiara Ferragni

Come per i look anche per gli accessori esiste la tecnica del layering, ossia quella di sfoggiare tanti gioielli insieme, nel caso di Chiara Ferragni, tanti orecchini insieme. Dai maxi cerchietti gialli ai piercing diamantati, Ferragni ama giocare con i gioielli dalle diverse forme e materiali.

Chiara Ferragni con gli orecchini

Alcuni sono con smeraldi, un altro sopra il lobo è blu con una luna al centro: insomma i diversi orecchini e piercing permettono di creare un patchwork che si amalgama bene, tra orecchini preziosi e minimal a brillanti più luminosi. Spesso Ferragni predilige maxi orecchini, spesso del suo stesso brand, giocando punti luce e pendenti. È una tendenza facilmente replicabile considerando che si può giocare a mettere quanti più orecchini possibili, mixando colori e forme e alternando pendenti e piccoli cerchietti.

Gli orecchini di Chiara Ferragni