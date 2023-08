Chiara Ferragni con mocassini griffati e maxi orecchini: il look “back to the office” è chic Chiara Ferragni ha ripreso la normale routine quotidiana dopo le vacanze estive. Ieri è tornata a lavoro e sui social non ha esitato a mostrare il nuovo e adorabile look “Back to the office”.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze estive sono ormai solo un lontano ricordo per i Ferragnez che, dopo aver trascorso un mese a Ibiza e un weekend sulle Dolomiti, da qualche giorno sono rientrati a Milano, riprendendo la normale routine quotidiana. Se da un lato Fedez è volato a Verona per il concerto di fine estate firmato da Radio 102,5, Chiara Ferragni è rimasta in città con i bambini e ne ha approfittato per tornare nell'ufficio della sua azienda. Il rientro è stato dettagliatamente documentato sui social con tanto di focus sul look "back to the office": ecco cosa ha indossato nel primo giorno di lavoro post-ferie.

Chiara Ferragni in versione classy girl

Chiara Ferragni ha ripreso a lavorare a pieno ritmo dopo le vacanze: oltre ad aver annunciato che il 14 settembre sarà fuori l'ultima e attesissima puntata dello show The Ferragnez, è anche tornata in ufficio. Per l'occasione si è trasformata in una "classy girl" con un elegante outfit in pieno stile business woman.

Chiara Ferragni con giacca Loro Piana e borsa Hermès

Ha scelto un completo dall'animo mannish e ha mixato comodità, classe e stile casual. L'imprenditrice ha abbinato un paio di classici jeans 501 di Levi's a un top di raso bianco di Zara, completando il tutto con una giacca blu notte di Loro Piana, per la precisione un modello doppiopetto con i bottoni grossi e gold.

I mocassini sono Chanel

Gli accessori griffati di Chiara Ferragni

A fare la differenza nel look "Back to the office" di Chiara sono stati gli accessori. Niente tacchi alti, sneakers o slingback, ha preferito le scarpe must dell'autunno, i mocassini, per la precisione un modello firmato Chanel in pelle nera con la suola di gomma a effetto leggermente chunky e la fibbia a forma di doppia C incrociata (prezzo 1.500 euro).

Mocassini Chanel

Ha poi aggiunto una borsetta nera di Hermès e un paio di orecchini maxi a forma di goccia dorata, ovvero i Drop grandi di Bottega Veneta (sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 950 euro). Insomma, Chiara è riuscita a essere raffinata e semplice senza rinunciare a un tocco di esuberanza: in quante prenderanno ispirazione da lei per il ritorno in ufficio?