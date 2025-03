video suggerito

Chiara Ferragni, il look per la primavera è country chic con scarpe da barca e cappello di paglia Mocassini vintage, occhiali ovali e cappello da cowgirl: il look primaverile di Chiara Ferragni è country chic, come dimostrano gli scatti condivisi su Instagram negli scorsi giorni.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni è partita per la Romania, dove la rivista Elle ha organizzato un evento dedicato a lei. Poche settimane fa, infatti, l'imprenditrice è stata sulla copertina di Elle Romania: per questo il magazine ha ospitato una cena in collaborazione con Manokhi, brand che ha firmato i look di copertina indossati da Ferragni. Negli scorsi giorni, l'influencer ha sfoggiato i primi look must have di primavera, tra borse griffate e nuove tendenze in fatto di accessori. Pochi giorni fa, poi, Ferragni ha organizzato il pranzo in famiglia per il compleanno della figlia Vittoria, che ha compiuto 4 anni, pranzo a cui pare abbia partecipato anche il compagno di Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera. Nelle prime giornate di primavera, poi, non sono mancati gli outfit più estivi, come quelli country chic.

Chiara Ferragni, il look da cowgirl per la primavera 2025

"In her cowgirl era", scrive Ferragni nelle storie Instagram, dove ha pubblicato nuovi accessori must have per la primavera 2025. L'imprenditrice, infatti, ha sfoggiato un cappello di paglia griffato firmato Miu Miu.

A completare il look un giubbotto oversize scamosciato color caffé, una camicia leggermente sbottonata che lascia intravedere una t-shirt gialla firmata Celine.

Non solo il cappello di paglia. Anche gli occhiali da sole dalla montatura ovale sono firmati Miu Miu e vengono venduti sul sito del brand a 390 euro: un tocco anni Duemila per un look country chic. Per la primavera, poi, non possono mancare i mocassini, sempre firmati Miu Miu.

I mocassini da barca sfoderati in pelle marrone decolorata sono perfetti per la bella stagione e abbinano il mood college a uno stile vintage, grazie alla pelle decolorata. Vengono venduti a 770 euro sul sito del brand.

