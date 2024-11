Chiara Ferragni indossa il colore del momento: il look burgundy vale oltre 6000 euro

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Il mood autunnale di Chiara Ferragni si colora di burgundy. L'influencer è nel pieno della sua rinascita, dopo un anno difficile in cui ha affrontato molte prove. Ora, come ha scritto in un recente post su Instagram, è pronta ad andare avanti e a prendersi più cura di sé, alla luce delle nuove consapevolezze acquisite. Sui social è particolarmente presente e ha ripreso a testimoniare i suoi look: outfit da viaggio, quelli per le serate speciali, quelli per il quotidiano. Per un pomeriggio in giro per Milano ha scelto un total look borgogna di tendenza.

Il mood burgundy di Chiara Ferragni

Il burgundy è uno dei colori di tendenza per l'Autunno/Inverno 2024-25: è una nuance calda e avvolgente, perfetta per la stagione fredda, che si presta non solo per l'abbigliamento ma anche per il make-up. Prende il nome da una regione della Francia nota per la produzione di vini, difatti questa tipologia di rosso vivo e scuro richiama proprio quello della bevanda alcolica. È una tonalità estremamente portabile e versatile, con cui creare abbinamenti più raffinati magari per le occasioni formali oppure più grintosi e rock.

Quanto vale il look dell'influencer

Chiara Ferragni non ha resistito al fascino di questo colore, assoluto protagonista dell'autunno in corso. Lo ha messo al centro di un look griffato che vale circa 5500 euro. Per il pomeriggio milanese, infatti, l'influencer ha indossato il cappotto monopetto in lana e la polo in maglia con rifiniture a coste di Federica Tosi: i due capi costano rispettivamente 850 euro e 30o euro.

Ha aggiunto una minigonna lowcost di Zara, in velluto: costa 39,95 euro. La cintura nera con finiture metalliche è di Hermès: è il modello Collier de Chien 50 da 3550 euro. Gli stivali marroni in pelle scamosciata alti fino al ginocchio sono il modello Cheope di The Attico e costano 1170 euro.

Per completare l'outfit ha aggiunto un'iconica Kelly Retourne 32 color cioccolato di Hermès e un paio di occhiali da aviatore firmati Bottega Veneta da 450 euro.