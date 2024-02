Valentina Ferragni lancia il trend del mascara borgogna per uno sguardo magnetico Valentina Ferragni nella prima giornata di sfilate milanesi ha sfoggiato un make-up originale. Il segreto del suo sguardo magnetico? Il mascara rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni

La Milano Fashion Week sta entrando nel vivo e come sempre, questo evento è una tappa fissa nel calendario di Valentina Ferragni. In passato l'imprenditrice ha preso parte alle sfilate con sua sorella Chiara: quest'anno di quest'ultima non c'è traccia, sembra abbia disertato le sfilate, proprio come fatto anche a gennaio con la Settimana della moda parigina. Valentina non si è persa lo show di una delle sue Maison del cuore, Fendi: è stata anche l'occasione per sfoggiare un make-up molto particolare.

Valentina Ferragni alla sfilata di Fendi

Nella giornata di mercoledì 21 febbraio, Fendi ha portato in passerella la collezione Autunno/Inverno 2024-25, una linea sofisticata ed essenziale pensata per una donna che vuol conservare uno stile elegante da portare con disinvoltura. Sedute tra il pubblico c'erano celebrity provenienti da ogni parte del mondo: Jessica Biel, Amber Valletta, Aitana, Alessandra Mastronardi, Valentina Ferragni. Non è mancato un piccolo incidente di percorso: l'invasione di passerella da parte di un'attivista dell'associazione PETA, che ha rivendicato maggiore attenzione da parte del fashion system nei confronti degli animali, con meno sfruttamento per la produzione di pellicce.

Valentina Ferragni in Fendi

Il segreto del make-up di Valentina Ferragni

Per Valentina Ferragni, la sfilata di Fendi è stata l'occasione per sfoggiare in pubblico il suo nuovo hair look. Dopo una sperimentazione non permanente del castano sui capelli, durata pochi giorni, ha poi deciso di dire davvero definitivamente addio al biondo, dunque ha tinto i capelli. Ora è nel team brunette e sembra che si piaccia particolarmente, con questa nuance più scura. Persino sua sorella Chiara Ferragni ora sta considerando l'idea di un cambio immagine! Proprio perché il castano le ha dato una nuova luce al volto, ha ben pensato di sperimentare un po' col make-up, puntando su tonalità che prima non aveva mai considerato.

Alla sfilata di Fendi ha sfoggiato un abito strapless marrone con pannelli colorati sulla gonna asimmetrica, abbinato a guanti, décolleté basse arancioni e borsa che riprendeva i colori del look. Proprio quelle tonalità calde l'hanno ispirata per un make-up diverso dal solito, che probabilmente sarà copiatissimo nelle prossime settimane. L'influencer ha lanciato il trend del mascara burgundy: non nero, non marrone, le nuance di solito utilizzate per questo prodotto, ma qualcosa di ancora più caldo.

Mascara Diego Dalla Palma

Su Instagram ha spiegato: "Per la sfilata di Fendi avrò un abito con questi colori, nei toni del marrone e da quando ho scurito i capelli ho deciso di sperimentare un po' di più. Ora che ho un tono di colore diverso, quale occasione migliore? Il colore del mascara dal vivo si vede molto bene quindi ho deciso di fare sugli occhi una cosa luminosa ma semplice puntando tutto sulle labbra, richiamando il colore del mascara".

Mascara Chanel

Come usare il burgundy sugli occhi

Diversi brand propongono mascara in tonalità che vanno dal rosso ciliegia al borgogna all'amaranto, protagoniste mesi fa del Red Wine Make-up, un trend che ha spopolato sui social. Questi colori sulle ciglia garantiscono un effetto davvero magnetico, che illumina lo sguardo e lo rende accattivante e irresistibile. Si prestano perfettamente sia ad occhi chiari che su occhi marroni e l'effetto si può ulteriormente enfatizzare abbinando eyeliner e ombretti coordinati. Per chi punta a un effetto più naturale, come quello di Valentina Ferragni, l'ideale è colorare le ciglia e utilizzando sulle palpebre soltanto dell'illuminante, per poi spostare il focus sulle labbra, richiamando gli stessi colori in modo strong.