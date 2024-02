Valentina Ferragni cambia look: l’influencer dice addio ai capelli biondi Valentina Ferragni ha un nuovo hairstyle. L’influencer ha abbandonato il vecchio biondo caramello per dare il benvenuto a un castano scuro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni cambia look. L'influencer ha postato su Instagram un video dove mostra il nuovo hairstyle in un video, raccontando poi nelle storie il perché di questo nuovo colore di capelli. La minore delle sorelle Ferragni ha deciso di dire addio al suo tradizionale biondo caramello dando il benvenuto a un castano più deciso.

Il nuovo colore di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è una ragazza "brunette"

Sul profilo Instagram Valentina Ferragni aveva condiviso un piccolo spoiler nella mattinata di ieri, lunedì 19 febbraio, postando una foto di una tinta per capelli. L'influencer, poi, ha sorpreso tutti postando un intero reel dove, sulle note di una canzone di Taylor Swift, mostra il cambiamento: addio al biondo caramello e benvenuto castano scuro. Ferragni si è detta ufficialmente parte del team brunette, raccontando la scelta dietro il cambio di hair look.

Valentina Ferragni con i capelli castani

L'imprenditrice e influencer, infatti, aveva già sperimentato questo colore di capelli durante le sfilate di Parigi di gennaio: in quel caso, però, si trattava di una tintura temporanea, che è andata via dopo pochi lavaggi. Stavolta invece, come ha raccontato lei stessa, la voglia di cambiamento ha prevalso, decidendo ufficialmente di cambiare colore di capelli. Il castano, sia scuro che con dei riflessi più chiari, è sicuramente una della tonalità più di tendenza di questo inverno 2024 e si abbina perfettamente agli occhi verdi di Valentina Ferragni.

Il nuovo colore di Valentina Ferragni

Dopo essersi dichiarata "sotto shock" per l'iniziale cambiamento, Valentina Ferragni ha postato un altro selfie con la scritta I'm in love, sottolineando la passione per il suo nuovo colore di capelli. Non sono mancati anche i commenti delle sorelle Francesca e Chiara che, sotto il post, hanno aggiunto: "Stai da Dio!". Insomma, castano scuro approvato per Valentina Ferragni.