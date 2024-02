Chiara Ferragni, cambio look in vista? Chiede ai fan un consiglio sul colore dei capelli Chiara Ferragni vorrebbe rivoluzionare la sua immagine come ha fatto la sorella Valentina, passando dalla chioma bionda al team brunette. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni coi capelli castani e bionda

Capelli biondi o capelli castani, questo è il dilemma. Chiara Ferragni sta prendendo in considerazione l'idea di un drastico cambio look, una trasformazione che però non si sente di affrontare da sola, senza chiedere prima un parere alla sua community. Sui social, ormai l'imprenditrice è tornata attiva quotidianamente, tenendo aggiornati fan e follower, che in questo difficile periodo continuano a supportarla. Foto e video a tema familiare sono quelli più frequenti: la vediamo sempre con le sorelle e soprattutto coi figli (una ben studiata strategia di comunicazione). Impossibile non notare l'assenza di Fedez, che ha inevitabilmente fatto scattare l'ipotesi di crisi coniugale. Sarà per via di questo momento così turbolento, che è scattato in lei il bisogno di un refresh all'immagine?

Chiara Ferragni oggi

Chiara Ferragni come la sorella Valentina

Le sorelle Ferragni sono tre fan del biondo. Pochi giorni fa, però, Valentina ha stupito tutti con un drastico cambio look. Nelle scorse precedenti aveva provato una tintura scura non definitiva, che evidentemente l'ha convinta a fare il grande passo decisivo. Ha tinto davvero la chioma, passando dal biondo al castano deciso e caldo. Anche Chiara Ferragni sta considerando l'idea di passare nel team brunette, proprio come la sorella minore.

Chiara Ferragni, Ph. Jonathan Segade

Sui social ha chiesto il parere ai fan e ai follower, dicendo. "Ora che mia sorella Valentina si è scurita i capelli mi stanno venendo i dubbi: se tornare al mio colore naturale, che è un po' un rosso castano, oppure tenerli biondi, un mix di biondo e del mio colore naturale come li ho adesso. Voi cosa ne dite?". Ha aperto un sondaggio, condividendo anche una foto del passato (uno scatto di Jonathan Segade) che la ritrae appunto con la chioma scura. Cosa le consiglieranno i fan? E soprattutto, avrà davvero il coraggio di stravolgere la sua immagine dicendo addio all'amata chioma blonde?