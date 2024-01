Chiara Ferragni e Fedez: la notizia sull’avvocato divorzista, poi la foto per smentire la crisi Chiara Ferragni continua ad essere protagonista sui quotidiani italiani. In primis, per le ripercussioni avute dallo scandalo dei panettoni Balocco, che hanno travolto tutto il suo brand. Poi, per la presunta crisi con Fedez, sulla quale si è apprestata sia a smentire le voci sulla consultazione di un avvocato divorzista che a frenare le notizie con una foto di famiglia al completo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sembra che l'attenzione su Chiara Ferragni e Fedez sia diventata una conseguenza innaturale dell'attenzione dovuta allo scandalo dei panettoni Balocco e lo scricchiolio dell'intero brand Ferragni. È nel pensiero di molti che la presunta crisi di coppia possa essere "il solito gossip" per riempire le pagine dei giornali con una scialba cronachetta dai toni rosati. O, al massimo, un astuto tentativo di depistaggio dai recenti fatti inerenti beneficenza e pubblicità ingannevole che hanno travolto la nota imprenditrice. Strano è che la centralità del loro rapporto, in cui ci passa anche il posizionamento familiare negli affari, diventi di pubblico interesse appena si tenti di analizzare il contesto. Per dirla breve, si critica (il gossip, appunto) ai limiti della demonizzazione del genere (e fin lì, solita storia) ma poi i dettagli finiscono per fare gola. Per questo le tv sembrano aver aperto una corsia preferenziale sulle loro vite.

Perché la loro vita privata diventa di pubblico interesse

E se il contesto diventa quello della narrazione della famiglia Ferragnez sui social, roba che nutre da anni gli stream di milioni di persone e gli accessi alla piattaforma Prime Video, entriamo ancor più in un campo minato. Perché sottolineare il cambio di rotta intrapreso all'improvviso da Chiara Ferragni, dedita a famiglia e figli in maniera non inclusiva con il marito Federico, pone necessariamente in una posizione di scontro. Come se si congiurasse, ci si accanisse, si tenesse una lente puntata senza motivo. Difficile muoversi in assenza di una fine, soprattutto perché non si discute di ciò che accade nella vita privata delle persone, ma di ciò che accade nella vita privata di personaggi che la rendono di pubblico dominio e, spesso e volentieri, convergente con i loro interessi economici.

La notizia dell'avvocato divorzista e la smentita

Sta di fatto che qualche giorno fa Vanity Fair butta benzina sul fuoco e pubblica la notizia di un avvistamento di Chiara Ferragni nello studio di un noto avvocato divorzista a Milano (che a fanpage.it risulterebbe essere Annamaria Bernardini De Pace, ça va sans dire). "Il team di comunicazione che assiste Chiara Ferragni, sentito da Vanity Fair, smentisce che Chiara si sia recata da un avvocato divorzista", pubblica la rivista a margine del pezzo. Oggi, in piena linea di continuità, arriva anche la foto della famiglia al completo nelle rispettive stories di Chiara e Federico. C'è tutta la volontà di spegnere la macchina delle notizie sul loro conto, sulla presunta crisi e sull'instabilità familiare.

C'è forse il desiderio di riportare di nuovo il discorso sul piano meno personale, che è quello meno gestibile di tutti perché fa parte di un rapporto "uno a uno" con i singoli followers, non riesce a sottostare in maniera serrata a task force e team legali, e delinea l'immagine di entrambi anche nei rispettivi contesti lavorativi. Insomma, fosse semplice gossip troveremmo anche poco interessante il movimento di ogni tessera di questo domino. Ma qui le relazioni fanno parte degli affari, che sono il polo di interesse di un discorso più ampio e decisamente meno voyeuristico.