La trasformazione delle sorelle Ferragni: com’erano Chiara, Francesca e Valentina Chiara Ferragni ha trascorso una domenica insieme alle due sorelle, Francesca e Valentina. Le tre sono più unite che mai, soprattutto dopo le voci di separazione tra l’influencer e Fedez. In una foto di tanti anni fa si vede come sono cambiate e cresciute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le sorelle Ferragni ieri e oggi

Chiara Ferragni si stringe alla famiglia in un periodo davvero complicato per lei. L'influencer, dopo le conseguenze mediatiche e legali del caso Balocco, starebbe affrontando la separazione da Fedez, stando a quanto rivelato dal sito Dagospia e poi confermato da altri quotidiani. Il rapper sarebbe andato via di casa una settimana fa e, pochi giorni fa, ha dichiarato a Pomeriggio Cinque che la sua priorità sono la famiglia e i suoi figli, posizione condivisa dall'imprenditrice. Ferragni, in attesa di capire come si evolverà la situazione con il marito, ha trascorso la domenica a Palazzo Parigi a Milano insieme alle sorelle Valentina e Francesca e all'amica Veronica Ferraro, di cui Ferragni sarà la testimone di nozze. Poco dopo su Instagram ha condiviso un dolce scatto con le due sorelle minori.

Le tre sorelle Ferragni con Veronica Ferraro

Le sorelle Ferragni ieri e oggi: come sono cambiate

Nella foto postata da Chiara Ferragni su Instagram, si vede lo scatto dalle tre sorelle durante il pranzo a Palazzo Parigi messa a confronto con una di molti anni fa. Nella foto vecchia si vedono Valentina, nata da poco, accanto a Chiara e alla sua sinistra Francesca. Le due sorelle più grandi hanno capelli biondi mossi e ricci, proprio come la madre Marina Di Guardo. Le tre assomigliano davvero moltissimo alla madre, somiglianza resa ancora più evidente da adulte, dove gli occhi chiari della mamma sono uguali a quelli delle tre sorelle.

Le sorelle Ferragni ieri e oggi

Solo Chiara Ferragni ha mantenuto i capelli biondo caramello, mentre Francesca ha solo dei colpi di luce che illuminano la chioma castana. Valentina, invece, da pochi giorni, ha cambiato hair look, scegliendo un castano scuro. Per il resto le tre sorelle Ferragni si somigliano esattamente come tanti anni fa e sono più unite che mai, soprattutto in questo momento così complesso per la vita lavorativa e privata della sorella maggiore, Chiara.

Chiara, Valentina e Francesca oggi